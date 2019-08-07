Скандал з Окружним адмінсудом: ГПУ влаштувала 7-годинний допит Денисовій

Генеральна прокуратура в середу, 7 серпня, допитала як свідка уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко. "Денисова прийшла на допит о 9:45, о 17 годині він завершився", – уточнив він.

Спікер ГПУ зазначив, що слідчий не дав дозвіл називати справу, в якій викликали Денисову.

Однак, як випливає з повістки, оприлюдненій на сайті ГПУ, йдеться про кримінальне провадження за фактами можливого скоєння кримінальних злочинів головою і окремими суддями Окружного адміністративного суду Києва.

На уточнююче запитання, чи плануються ще допити Денисової, Лисенко відповів: "Ми не виключаємо, що слідчий прийме рішення допитати її, якщо виникне така необхідність".

Людмила Денисова facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, справу Окружного адміністративного суду Києва прогриміла на всю Україну після того, як 26 липня НАБУ прийшло в його стіни з обшуками.

Причиною цього стали можливі порушення суддів, який вели справи проти учасників Євромайдану, а також тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як з'ясувалося, Вовк організував цілу схему, щоб уникнути профоцінювання в ВККС. Він доручив адвокату подати на членів комісії позови в свій же суд, щоб влаштувати конфлікт інтересів. Крім цього, Вовк судовими рішеннями припинив термін повноважень деяких членів комісії.

Скріншот

Скріншот

Махінації глави суду потрапили на плівку НАБУ і ГПУ, внаслідок чого 2 серпня Вовку вручили підозру в цілому ряді злочинів: суддю вважають причетним до шахрайства, халатності, незаконного перешкоджання мітингам під час Євромайдану, винесення умисно неправосудних рішень, пропозиції або дачі хабаря.

Павло Вовк

Крім нього в справі фігурують ще три судді: Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і Іван Шепітко (Суворовський суд Одеси). Їм також вручили підозри і допитали.

Євген Аблов ostannipodii.com

Ігор Погрібніченко blogs.pravda.com.ua

Іван Шепітко izbirkom.org.ua

Після повідомлення про оголошення підозр Вища рада правосуддя заявила, що звертатиметься до ГПУ за фактом можливого втручання в діяльність суддів ОАСК з боку вищих посадових осіб держави під час ухвалення рішень за позовом Ігоря Коломойського.

Пояснюється, що 24 і 25 квітня в ВСП прийшли однакові повідомлення про втручання в роботу від імені трьох суддів. Вони повідомили, що 18 квітня в складі колегії ухвалили рішення в справі за позовом Коломойського до Нацбанку, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізосіб і Нацкомісії з цінних паперів. Вони визнали націоналізацію незаконною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст звинуватив українську владу в тому, що вона фактично не помічає скандал навколо Вовка, який раніше визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконної, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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