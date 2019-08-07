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Скандал з Окружним адмінсудом: ГПУ влаштувала 7-годинний допит Денисовій

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Генеральна прокуратура в середу, 7 серпня, допитала як свідка уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко. "Денисова прийшла на допит о 9:45, о 17 годині він завершився", – уточнив він.

Спікер ГПУ зазначив, що слідчий не дав дозвіл називати справу, в якій викликали Денисову.

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Однак, як випливає з повістки, оприлюдненій на сайті ГПУ, йдеться про кримінальне провадження за фактами можливого скоєння кримінальних злочинів головою і окремими суддями Окружного адміністративного суду Києва.

На уточнююче запитання, чи плануються ще допити Денисової, Лисенко відповів: "Ми не виключаємо, що слідчий прийме рішення допитати її, якщо виникне така необхідність".

Людмила Денисова

Людмила Денисова

facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, справу Окружного адміністративного суду Києва прогриміла на всю Україну після того, як 26 липня НАБУ прийшло в його стіни з обшуками.

Причиною цього стали можливі порушення суддів, який вели справи проти учасників Євромайдану, а також тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як з'ясувалося, Вовк організував цілу схему, щоб уникнути профоцінювання в ВККС. Він доручив адвокату подати на членів комісії позови в свій же суд, щоб влаштувати конфлікт інтересів. Крім цього, Вовк судовими рішеннями припинив термін повноважень деяких членів комісії.

Скандал з Окружним адмінсудом: ГПУ влаштувала 7-годинний допит Денисовій

Скріншот

Скандал з Окружним адмінсудом: ГПУ влаштувала 7-годинний допит Денисовій

Скріншот

Махінації глави суду потрапили на плівку НАБУ і ГПУ, внаслідок чого 2 серпня Вовку вручили підозру в цілому ряді злочинів: суддю вважають причетним до шахрайства, халатності, незаконного перешкоджання мітингам під час Євромайдану, винесення умисно неправосудних рішень, пропозиції або дачі хабаря.

Павло Вовк

Павло Вовк

Крім нього в справі фігурують ще три судді: Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і Іван Шепітко (Суворовський суд Одеси). Їм також вручили підозри і допитали.

Євген Аблов

Євген Аблов

ostannipodii.com

Ігор Погрібніченко

Ігор Погрібніченко

blogs.pravda.com.ua

Іван Шепітко

Іван Шепітко

izbirkom.org.ua

Після повідомлення про оголошення підозр Вища рада правосуддя заявила, що звертатиметься до ГПУ за фактом можливого втручання в діяльність суддів ОАСК з боку вищих посадових осіб держави під час ухвалення рішень за позовом Ігоря Коломойського.

Пояснюється, що 24 і 25 квітня в ВСП прийшли однакові повідомлення про втручання в роботу від імені трьох суддів. Вони повідомили, що 18 квітня в складі колегії ухвалили рішення в справі за позовом Коломойського до Нацбанку, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізосіб і Нацкомісії з цінних паперів. Вони визнали націоналізацію незаконною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст звинуватив українську владу в тому, що вона фактично не помічає скандал навколо Вовка, який раніше визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконної, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна Київ
Тег
Генеральна прокуратура України
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