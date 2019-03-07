Скандал з "оборонкою": НАБУ прийшло з обшуками до Гладковських

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки у звільненого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".

Цю інформацію підтвердив голова НАБУ Артем Ситник на брифінгу у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що детективи нагрянули до помешкань фігурантів справи.

"На основі того, що ми побачили в тих сюжетах, ми зареєстрували два провадження. В рамках одного з них було проведено низку обшуків — близько 20, зокрема і за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших, — сказав Ситник.

Олег Гладковський "Українська правда"

За його словами, у провадженнях, які передавалися НАБУ, зокрема і від Генпрокуратури, "достатніх підстав для оголошення підозри (Ігорю. — Ред.) Гладковському не було".

Йому важко сказати точно, скільки справ, що стосуються оборонної сфери, залишилося у Генпрокуратурі. "Матеріалів, в яких була копія цих листувань, у нас також не було", — сказав Ситник.

"Звісно ж, ми будемо допитувати журналістів щодо походження всіх цих матеріалів. Але наголошу, що це вже копії, а не те, що можна назвати справжнім листуванням", — додав глава НАБУ.

За його словами, необхідно ідентифікувати достовірність цього листування, перш ніж воно зможе лягти в основу певних доказів.

Ситник уточнив, що в розслідуваннях про розкрадання в "Укроборонпромі" фігурують понад 10 державних підприємств, передає "РБК-Україна".

"Всього в розслідуваннях НАБУ фігурують понад 10 державних підприємств оборонпрому. За попередніми оцінками, викрита на них корупція завдала збитків на 1 млрд гривень. Ці факти корупції детективи розслідують в межах понад 25 кримінальних проваджень", — повідомив він.

НАБУ ua.korrespondent.net

Також він наголосив, що корупція в ОПК є одним із головних пріоритетів у роботі детективів НАБУ.

Ситник додав, що з матеріалів провадження, за даними НАБУ, в ГПУ було виділено 87 аркушів. І як матеріали, а не кримінальне провадження, були передані до НАБУ.

За його словами, здебільшого ці листи містять дані листування Євгена Шевченка. При цьому він наголосив, що Шевченко ніколи не був працівником НАБУ, він співпрацював з детективами у низці кримінальних проваджень. Ця співпраця оформлювалася угодами про конфіденційну співпрацю.

Також стало відомо, що обшуки НАБУ відбулися і у генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна. Про це повідомляють "Українські Новини".

"Обшук проводиться в усіх фігурантів справи, зокрема і у Букіна", — сказало поінформоване джерело.

За його словами, обшуки проводяться як в автомобілях фігурантів, так і у квартирах та будинках, включаючи навіть коханок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дізналися, що високопосадовці оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала в три-чотири рази.

Були названі також скажені суми "заробітку" топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" усунули з посад.

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Його син, Ігор Гладковський, заявив, що подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька у контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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