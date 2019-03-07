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Скандал з "оборонкою": НАБУ прийшло з обшуками до Гладковських

14.4тЧитати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки у звільненого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".

Цю інформацію підтвердив голова НАБУ Артем Ситник на брифінгу у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що детективи нагрянули до помешкань фігурантів справи.

"На основі того, що ми побачили в тих сюжетах, ми зареєстрували два провадження. В рамках одного з них було проведено низку обшуків — близько 20, зокрема і за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших, — сказав Ситник.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

"Українська правда"

За його словами, у провадженнях, які передавалися НАБУ, зокрема і від Генпрокуратури, "достатніх підстав для оголошення підозри (Ігорю. — Ред.) Гладковському не було".

Йому важко сказати точно, скільки справ, що стосуються оборонної сфери, залишилося у Генпрокуратурі. "Матеріалів, в яких була копія цих листувань, у нас також не було", — сказав Ситник.

"Звісно ж, ми будемо допитувати журналістів щодо походження всіх цих матеріалів. Але наголошу, що це вже копії, а не те, що можна назвати справжнім листуванням", — додав глава НАБУ.

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За його словами, необхідно ідентифікувати достовірність цього листування, перш ніж воно зможе лягти в основу певних доказів.

Ситник уточнив, що в розслідуваннях про розкрадання в "Укроборонпромі" фігурують понад 10 державних підприємств, передає "РБК-Україна".

"Всього в розслідуваннях НАБУ фігурують понад 10 державних підприємств оборонпрому. За попередніми оцінками, викрита на них корупція завдала збитків на 1 млрд гривень. Ці факти корупції детективи розслідують в межах понад 25 кримінальних проваджень", — повідомив він.

НАБУ

НАБУ

ua.korrespondent.net

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Також він наголосив, що корупція в ОПК є одним із головних пріоритетів у роботі детективів НАБУ.

Ситник додав, що з матеріалів провадження, за даними НАБУ, в ГПУ було виділено 87 аркушів. І як матеріали, а не кримінальне провадження, були передані до НАБУ.

За його словами, здебільшого ці листи містять дані листування Євгена Шевченка. При цьому він наголосив, що Шевченко ніколи не був працівником НАБУ, він співпрацював з детективами у низці кримінальних проваджень. Ця співпраця оформлювалася угодами про конфіденційну співпрацю.

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Також стало відомо, що обшуки НАБУ відбулися і у генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна. Про це повідомляють "Українські Новини".

"Обшук проводиться в усіх фігурантів справи, зокрема і у Букіна", — сказало поінформоване джерело.

За його словами, обшуки проводяться як в автомобілях фігурантів, так і у квартирах та будинках, включаючи навіть коханок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Олег ГладковськийАртем Ситник
Місце
Україна
Теги
НАБУУкроборонпром
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Кречко Эд
Кречко Эд
Тот случай когда порохоботу и сказать то нечего., назначил Петр другана пилить баблосиков на войне
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Валевич Борис
Валевич Борис
Так эти гниды в суд побежали за правдой клоуны
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Из жизни Гладковских. Кроха сын к отцу пришёл и спросила кроха: «Как украсть нам хорошо, чтобы всем было плохо?»
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