Скандал із корупцією в оборонці: як НАБУ "покарало" винних детективів

Троє співробітників Національного антикорупційного бюро, які фігурували в розслідуванні журналістів Bihus.Info про корупцію в "Укроборонпромі", понесли дисциплінарне покарання.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, двом з них – керівнику головного підрозділу детективів і детективу – оголосили догани. А перший заступник директора НАБУ отримав зауваження.

"Я уважно вивчив матеріали службового розслідування і рекомендації комісії. Оскільки керівник Головного підрозділу детективів і детектив приховували матеріали листування, неналежно виконували посадові обов'язки і організували роботу з особами, які співпрацюють зі слідством, за сукупністю виявлених порушень вони отримали догани. Перший заступник, у діях якого бачу лише неналежну організацію роботи Головного підрозділу детективів, отримав зауваження", – заявив глава НАБУ Артем Ситник.

"Укроборонпром" "Укроборонпром"

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