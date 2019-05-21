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/Розслідування

Скандал із корупцією в оборонці: як НАБУ "покарало" винних детективів

4.6тЧитати матеріал російською

Троє співробітників Національного антикорупційного бюро, які фігурували в розслідуванні журналістів Bihus.Info про корупцію в "Укроборонпромі", понесли дисциплінарне покарання.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, двом з них – керівнику головного підрозділу детективів і детективу – оголосили догани. А перший заступник директора НАБУ отримав зауваження.

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"Я уважно вивчив матеріали службового розслідування і рекомендації комісії. Оскільки керівник Головного підрозділу детективів і детектив приховували матеріали листування, неналежно виконували посадові обов'язки і організували роботу з особами, які співпрацюють зі слідством, за сукупністю виявлених порушень вони отримали догани. Перший заступник, у діях якого бачу лише неналежну організацію роботи Головного підрозділу детективів, отримав зауваження", – заявив глава НАБУ Артем Ситник.

"Укроборонпром"

"Укроборонпром"

"Укроборонпром"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Теги
УкроборонпромНАБУ
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Горобчак Андрей
Горобчак Андрей
Это просто дичь какая-то пацаны разворовали миллионы с армии им в этом помогли детективы НАБУ и все закончилось тем, что кому-то выписали догану. Не борьба с коррупцией, а ее покровительство. Вот что такое НАБУ
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леня зе
леня зе
готовьтесь кастрюльки сейчас скандалы посыплются как спелые, груши может прозреете
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