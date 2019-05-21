Скандал із корупцією в оборонці: як НАБУ "покарало" винних детективів

Троє співробітників Національного антикорупційного бюро, які фігурували в розслідуванні журналістів Bihus.Info про корупцію в "Укроборонпромі", понесли дисциплінарне покарання.
Як повідомляє прес-служба НАБУ, двом з них – керівнику головного підрозділу детективів і детективу – оголосили догани. А перший заступник директора НАБУ отримав зауваження.
"Я уважно вивчив матеріали службового розслідування і рекомендації комісії. Оскільки керівник Головного підрозділу детективів і детектив приховували матеріали листування, неналежно виконували посадові обов'язки і організували роботу з особами, які співпрацюють зі слідством, за сукупністю виявлених порушень вони отримали догани. Перший заступник, у діях якого бачу лише неналежну організацію роботи Головного підрозділу детективів, отримав зауваження", – заявив глава НАБУ Артем Ситник.
"Укроборонпром"
"Укроборонпром"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
У Верховній Раді зареєстровано проект закону №10248, який передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".
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