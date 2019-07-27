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Скандал з КОРД і затриманням патрульних: ДБР відкрило провадження

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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завели кримінальне провадження на начальника ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області через скандальне відео про затримання патрульних.

Як повідомили в прес-службі ГБР, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля знаходився водій керівника ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Віталія Глуховеря. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно подзвонив керівнику ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області і після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

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"Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї або спеціальних засобів.

Санкція статті: в разі доведення провини, міліціонеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років", - наголошується в повідомленні.

Як повідомили OBOZREVATEL джерела з патрульної поліції, готується рішення про відставку Віталія Глуховеря.

Віталій Глуховеря широко відомий в Дніпрі тим, що часто потрапляв в різного роду скандали. При цьому його син Олександр очолює слідче управління Державного бюро розслідувань, юрисдикція якого поширюється на Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Харківську області. До цього він працював в прокуратурі Дніпропетровської області, куди прийшов стажистом в 2013-му, але вже через два роки піднявся до заступника начальника, займаючи цю посаду до 2018-го.

Віталій Глуховеря

Віталій Глуховеря

В ході конкурсу в ГБР він приховав інформацію про те, ким є його батько.

При цьому з трансляції його співбесіди з невідомих причин вирізали окремі фрагменти (на відео - з 2:42:00 до 2:46:13), що також залишає багато питань (щоб подивитися, перейдіть на YouTube).

Чи не збентежили комісію ГБР і дані з його декларації. Наприклад, він купив автомобіль Toyata Camry у своїй екс-дружини Маріам за 497 тисяч гривень - при доході в 373 тисячі гривень за 2017 рік. Кредити та інші боргові зобов'язання при цьому вказані не були.

Скандал з КОРД і затриманням патрульних: ДБР відкрило провадження
Скандал з КОРД і затриманням патрульних: ДБР відкрило провадження
Скандал з КОРД і затриманням патрульних: ДБР відкрило провадження

Є питання і до квартири Глуховеря-молодшого в центрі Дніпра на вулиці В.Мономаха - її він придбав у 2009 році нібито за 49 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірпені Київської області співробітники двох компаній з ритуальних послуг влаштували стрілянину.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
патрульна поліція КОРД скандали
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