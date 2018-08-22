Скандал із контрабандою в Одесі: в ГПУ відповіли Продану

Генеральна прокуратура має у своєму розпорядженні факти порушень у митній сфері, зокрема на Одеській митниці, а Сергій Сердюк, про якого згадував в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, не є співробітником Генпрокуратури.

Так, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у відповідь на звинувачення Продана, в своєму Facebook оприлюднила відео з Одеської митниці, на якому зафіксовано факт крадіжки товару в неробочий час.

Вона також вказала, що згаданий Проданом як учасник контрабандних схем прокурор Сергій Сердюк не є співробітником Генпрокуратури.

"С. Сердюк не є працівником ГПУ. Наказ Генпрокурора Ю. Луценка про скорочення посади С. Сердюка і виведення його поза штат. З того часу останній "хворіє", не надавши жодного лікарняного. Закон не обмежує у часі "хворобливість", - вказала Сарган.

Вона також вказала, що Юрій Луценко на брифінгу заявив про обшуки на 315 складах, де був виявлений незадокументований товар на суму близько $150 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Продан звинуватив Юрія Луценка і Генеральну прокуратуру в тиску на ДФС із метою взяття під контроль контрабандних потоків.