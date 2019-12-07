Скандал з Євгенією Пліхіною: в Cosmopolitan пояснили "лайк" головного редактора. Ексклюзив

Скандальний пост екс-заступника головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенії Пліхіної не має нічого спільного з позицією бренда. А чутки про те, що головний редактор журналу сама "лайкала" публікацію Пліхіної – це фейк.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла головний редактор видання Cosmopolitan Ukraine Олександра Буринська.

Олександра Буринська

Позиція журналу Cosmopolitan Ukraine

"Наша співробітниця на своїй особистій сторінці опублікувала текст, через який вибухнув скандал. І в той же день ми її звільнили. І це – позиція видання, ми не поділяємо її (Пліхіної - прим.ред.) позицію", – заявила Буринська .

Вона також підкреслила, що видання шкодує про дії своєї колишньої співробітниці, адже Євгенія Пліхіна на момент публікації одіозного поста носила ім'я бренду.

Лайк головного редактора

Коментуючи звинувачення в тому, що головний редактор журналу сама залишила "лайк" під одіозною публікацією Пліхіної, Буринська пояснила, що це – фейк. За її словами, ніяких доказів у обвинувачів немає.

"Вони викладали скріншот обрізаний. Тобто там стоїть мій "лайк", але не видно, під чим він стоїть. І цей "лайк" може бути під абсолютно будь-яким постом в Фейсбуці. І немає жодного скріншота – ні повністю, ні склеєного, ні обрізаного, ні колажованого, де було б видно, що мій "лайк" стоїть конкретно під її текстом", – розповіла вона.

Скріншот з "лайком" Олександри Буринської

Буринська також додала, що бачила, як проводився підрахунок "лайків" і їх кількість під скріншотом, що викликав громадське обурення, не збігається з кількістю "лайків" під постом Пліхіной.

Мовне питання в Cosmopolitan Ukraine

У зв'язку з цим скандалом в соцмережах також стали поширюватися звинувачення в тому, що Cosmopolitan Ukraine є виключно російськомовним виданням. Головний редактор видання спростувала цю інформацію, пояснивши: в кожному номері журналу, а також на сайті, є матеріали як на російській, так і на українській мові.

"Матеріали на нашому сайті представлені і російською, і українською. Виключно. Тобто, не перекладені, а різні матеріали на різних мовах. Те ж саме і в журналі. Якщо у нас інтерв'ю з україномовним героєм, то ми робимо його українською мовою, ми не перекладаємо російською. Або автори, які пишуть українською мовою – ми їх теж не перекладаємо", – уточнила вона.

Крім того, Буринська запевнила, що з січня 2022 року, виконуючи вимоги мовного закону, журнал Cosmopolitan Ukraine виходитиме виключно українською мовою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Заступник головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в грандіозний скандал через свій пост про похорон загиблого бійця "Альфи", Героя України Дениса Волочаєва.

Спочатку в виданні відреагували на скандал, розмістивши в соцмережі два речення з вибаченнями.

Українців розлютила реакція журналу Cosmopolitan Ukraine на скандал з Пліхіною. У соцмережах тисячі користувачів зажадали від керівництва видання замість вибачень звільнити заступника головного редактора.

Незабаром Євгенія Пліхіна потрапила в базу "миротворця".

Пізніше Євгенія Пліхіна була звільнена з посади заступника головного редактора Cosmopolitan Ukraine.

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