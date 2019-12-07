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7 грудня • оновлено в 15:40
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Скандал з Євгенією Пліхіною: в Cosmopolitan пояснили "лайк" головного редактора. Ексклюзив

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Скандальний пост екс-заступника головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенії Пліхіної не має нічого спільного з позицією бренда. А чутки про те, що головний редактор журналу сама "лайкала" публікацію Пліхіної – це фейк.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла головний редактор видання Cosmopolitan Ukraine Олександра Буринська.

Олександра Буринська

Олександра Буринська

Позиція журналу Cosmopolitan Ukraine

"Наша співробітниця на своїй особистій сторінці опублікувала текст, через який вибухнув скандал. І в той же день ми її звільнили. І це – позиція видання, ми не поділяємо її (Пліхіної - прим.ред.) позицію", – заявила Буринська .

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Вона також підкреслила, що видання шкодує про дії своєї колишньої співробітниці, адже Євгенія Пліхіна на момент публікації одіозного поста носила ім'я бренду.

Лайк головного редактора

Коментуючи звинувачення в тому, що головний редактор журналу сама залишила "лайк" під одіозною публікацією Пліхіної, Буринська пояснила, що це – фейк. За її словами, ніяких доказів у обвинувачів немає.

"Вони викладали скріншот обрізаний. Тобто там стоїть мій "лайк", але не видно, під чим він стоїть. І цей "лайк" може бути під абсолютно будь-яким постом в Фейсбуці. І немає жодного скріншота – ні повністю, ні склеєного, ні обрізаного, ні колажованого, де було б видно, що мій "лайк" стоїть конкретно під її текстом", – розповіла вона.

Скріншот з "лайком" Олександри Буринської

Скріншот з "лайком" Олександри Буринської

Буринська також додала, що бачила, як проводився підрахунок "лайків" і їх кількість під скріншотом, що викликав громадське обурення, не збігається з кількістю "лайків" під постом Пліхіной.

Мовне питання в Cosmopolitan Ukraine

У зв'язку з цим скандалом в соцмережах також стали поширюватися звинувачення в тому, що Cosmopolitan Ukraine є виключно російськомовним виданням. Головний редактор видання спростувала цю інформацію, пояснивши: в кожному номері журналу, а також на сайті, є матеріали як на російській, так і на українській мові.

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"Матеріали на нашому сайті представлені і російською, і українською. Виключно. Тобто, не перекладені, а різні матеріали на різних мовах. Те ж саме і в журналі. Якщо у нас інтерв'ю з україномовним героєм, то ми робимо його українською мовою, ми не перекладаємо російською. Або автори, які пишуть українською мовою – ми їх теж не перекладаємо", – уточнила вона.

Крім того, Буринська запевнила, що з січня 2022 року, виконуючи вимоги мовного закону, журнал Cosmopolitan Ukraine виходитиме виключно українською мовою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Скандал із Cosmopolitan Ukraine
Особа
Євгенія Пліхіна
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Стягнути штраф з журналу, піде як допомога бабусям на пенсії :о)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зверье ,зашугали всю украину
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