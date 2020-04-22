Скандал з "Дау. Дегенерація": прокуратура взялася за фільм, а в "Бабиному яру" відреагували
Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо ймовірного порушення прав дітей під час зйомок скандального кінофільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області. Також у мережі з'явилася реакція БФ Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", художнім керівником якого є Хржановський.
"За результатами аналізу даних з мережі Інтернет, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства під час зйомок кінофільму на території міста Харкова", – йдеться у повідомленні прокуратури.
"За попередньою інформацією, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання. Крім того, із оприлюднених кадрів фільму вбачається, що відео, з якого отримані ці зображення, може мати ознаки твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації", – додали там.
Ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а ще виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України).
Пресслужба фонду Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" опублікувала на своїй сторінці у Facebook заяву про стрічку, підкресливши, що центр та фільм "Дау" – абсолютно різні проєкти.
"Фонд стоїть на позиції загальнолюдських цінностей. Його основна мета – створення меморіального центру та гідне вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, а також сприяння гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту", – написала пресслужба.
У БФ додали, що Хржановський як художній керівник був залучений до роботи фонду в кінці 2019 року. Він та команда працювали над концепцією майбутнього меморіального центру та повинні були оприлюднити її цьогоріч.
"Нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов’язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах. Ми не можемо давати оцінку цим фільмам та методам, якими вони створені, і чекаємо на проведення розслідування та висновків відповідної експертизи, якщо така буде призначена", – підкреслили у фонді.
"Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер... Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз у бік Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів", – відзначили там.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі спалахнув гучний скандал через залучення до зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Хржановського немовлят із українських сиротинців.
В результаті до з'ясування обставин порушень долучився навіть дитячий омбудсмен Микола Кулеба.
Компанія, займалася зйомками проєкту на території України, "Феномен-Україна" заявила, що на зйомках сцен із дітьми фільму "Дау. Дегенерація" були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.
OBOZREVATEL детальніше дізнався про скандальний проєкт і про те, що насправді відбувалося на знімальному майданчику.