Скандал із бронежилетами для ЗСУ: в ГПУ розкрили цікаві нюанси

У Генеральній прокуратурі України повідомили подробиці розслідування справи про закупівлю 11 тис. неякісних бронежилетів для потреб ЗСУ.

Зокрема розслідувачі розповіли про 7 фактів зі скандальної історії за версією слідства. Інформацію опубліковано на сторінці пресслужби ГПУ у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Насамперед у відомстві зауважили, що 20 тис. бронежилетів були закуплені для ЗСУ у 2018 році за усною вказівкою одного із заступників Міноборони й без вивчення потреб української армії.

У ГПУ розкрили подробиці розслідування щодо закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ

По-друге, додають слідчі, під час замовлення в тендерній документації та договорі з постачальником підозрювані зазначили бронежилети моделі зі зміненою назвою "Корсар м3с", які взагалі не випробовувалися і не перебували на озброєнні в ЗСУ.

Водночас посадовці прийняли чотири партії бронежилетів без випробувань і не доповіли міністру оборони про ситуацію, коли дізналися про вади у бронежилетах.

"Вони кажуть, що публікації у ЗМІ та мережі з критикою поставлених бронежилетів правдиві. Тобто підозрювані обізнані, що йдеться саме про ці бронежилети та їхні вади", – наголошують у ГПУ.

Перевірка бракованих бронежилетів Facebook/ГПУ

Також зазначається, що посадовці Міноборони вирішили негласно випробувати бронежилети лише тоді, коли інформація про їхню неналежну якість почала поширюватися. Випробування неофіційно провели 24 квітня 2019 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського й виявили, що під час дощування "Корсар М3с" пробиваються.

Крім цього, підозрювані нібито за день до пресконференції, 23 квітня 2019 року, обговорювали, як вони пояснюватимуть громадськості інформацію про те, що бронежилети неякісні. Мовляв, вони усвідомлювали виявлені вади й небезпеку їхнього використання військовими.

Перевірка бракованих бронежилетів Facebook/ГПУ

"7 червня 2019 року засновник ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" прийшов привітати підозрюваного начальника головного управління з отриманням чергового військового звання генерал-майора. Зачіпаючи проблему бронежилетів, він зазначає, що обробить решту, які залишилося поставити, водовідштовхувальним розчином", – описують слідчі п'ятий факт.

За їхніми словами, це свідчить про те, що поставник знав про вади й намагався виправити ситуацію. Й, очевидно, йому це вдалося, адже бронежилети з решти партій під час дослідження вже не пробивалися.

Перевірка бракованих бронежилетів Facebook/ГПУ

По-шосте, йдеться у статті ГПУ, судова балістична експертиза від 30 жовтня 2019 року встановила, що за умови дощування поставлені "Корсар м3с" (11 тис.) не витримують заявленої балістичної стійкості бронежилету 4 класу. Зважаючи на це, правоохоронці й ухвалили рішення про затримання причетних до цієї закупівлі осіб.

Перевірка бракованих бронежилетів Facebook/ГПУ

Зрештою, як свідчить факт сьомий, це й призвело до того, що всім п'ятьом посадовцям Міноборони повідомили про підозру у бездіяльності військової влади, до того ж вчиненої групою осіб за попередньою змовою, а також підозру у вчиненні шахрайства – засновнику ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000". Слідчі дії тривають досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чотирьох військовослужбовців, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

Працівники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

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