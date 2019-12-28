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29 грудня • оновлено в 01:19
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Скандал з "беркутівцями": ГПУ пояснила рішення суду

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Судовий розгляд по підозрюваних у вбивствах на Майдані "беркутівцях", яких суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання, буде продовжено.

Про це сказано в заяві пресслужби ГПУ в суботу, 28 грудня. Обвинувачені будуть зобов'язані виконувати покладені судом обов'язки, зокрема прибувати за першим викликом суду.

"У разі невиконання обвинуваченими обов'язків і встановлення обставин, що вони ховаються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, суд прийме рішення про оголошення їх у розшук.

Після оголошення обвинувачених в міждержавний і/або міжнародний розшук може бути прийнято рішення про проведення заочного кримінального провадження", – сказано в повідомленні.

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Екс-беркутівці

Екс-беркутівці

"Громадське"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Небесна Сотня Євромайдан Розстріли на Майдані Обмін полоненими
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Чопік Василь
Чопік Василь
Щука, пойманная на блесну пруду и выпущенная отбывать наказание за произвол в реку, обязана, по первой же команде. опять глотать блесну, чтобы в любой момент оказаться на сковородке ? Ну в прокуратуре и баснописцы просто сказочные ......... именно они.
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