Скандал з "беркутівцями": ГПУ пояснила рішення суду

Судовий розгляд по підозрюваних у вбивствах на Майдані "беркутівцях", яких суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання, буде продовжено.

Про це сказано в заяві пресслужби ГПУ в суботу, 28 грудня. Обвинувачені будуть зобов'язані виконувати покладені судом обов'язки, зокрема прибувати за першим викликом суду.

"У разі невиконання обвинуваченими обов'язків і встановлення обставин, що вони ховаються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, суд прийме рішення про оголошення їх у розшук.

Після оголошення обвинувачених в міждержавний і/або міжнародний розшук може бути прийнято рішення про проведення заочного кримінального провадження", – сказано в повідомленні.

Екс-беркутівці "Громадське"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.

У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.

Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.

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