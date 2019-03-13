Поліграф не допоможе: Чийгоз вказав на прокол України зі співачками ANNA MARIA

Ідея перевірити всіх кримчан, зокрема й співачок ANNA MARIA, на поліграфі – зайва і запізніла. За дуетом варто було простежити із самого початку діяльності в Україні.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Він провів аналогію з пропозицією головного військового прокурора України Анатолія Матіоса про перевірку жителів ОРДЛО на поліграфі.

"Навіщо поліграф? Це ідея, яка відірвана від реальності. От як із цими дівчатами. Кому ми що повинні? Це наша держава. Наше обличчя має бути патріотичним, демократичним і гідним – у тому числі й на різних спортивних полях і на міжнародних майданчиках", – переконаний він.

Крім того, Ахтем Чийгоз додав, що перевіряти на поліграфі усіх кримчан не потрібно, як раніше звучала пропозиція щодо жителів ОРДЛО. Він впевнений, що після деокупації Криму колабораціоністи самі звідти поїдуть.

Дует ANNA MARIA atr.ua

"Не можна підміняти поняття. Є, наприклад, людина, яка працювала лікарем або вчителем у школі, вона змушена була в таких умовах виживати, а є і ті, хто сьогодні працюють в окупаційній владі на різних рівнях. Про страту і відповідні репресії не треба говорити. Нам потрібно чітко визначити, кому ми надалі довіримо політичне керівництво Криму. Ті, хто сьогодні незаконно сидять у російській в'язниці, – їх раніше не помічали. Тепер же такі люди стали обличчям українців на півострові. Ось із такими ми будуватимемо наше майбутнє", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За день до фінального етапу Нацвідбору ANNA MARIA серйозно оскандалилися в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнавати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не йде війна з Росією".

У мережі з'явилася хвиля обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".

Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору.

У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участі у фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу – не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився хтось, хто не визнає російську агресію на території України.

Пізніше Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у дуету ANNA MARIA, різко розкритикував організаторів конкурсу, які допустили участь колективу з проросійською позицією. Також він звернувся за роз'ясненнями і до ведучого Нацвідбору Сергія Притули.

Той, зі свого боку, зухвало відповів журналісту, вказавши, що всього лише веде Національний відбір і не в його компетенції вибирати учасників, аналізуючи їхню громадянську позицію.

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