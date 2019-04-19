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/Розслідування

Скандал в Укроборонпромі: ЗМІ з'ясували, хто злив листування Гладковських

13.9тЧитати матеріал російською

Листування між фігурантами скандалу про розкрадання в "Укроборонпромі" журналістам програми "Наші гроші" передав військовий прокурор Віталій Опанасенко.

Про це повідомляє Telegram-канал The Newsroom журналісток Тетяни Ніколаєнко і Оксани Денисової. За їхніми даними, в ГПУ провели внутрішню перевірку з використанням детектора брехні.

Повідомляється, що інформацію про те, що саме Опанасенко передав журналістам листування, підтвердив поліграф. Водночас сам він нібито заявив, що "діяв за власною ініціативою, бо не міг терпіти "цих бариг".

У прокуратурі повідомили, що збираються подати скаргу на Опанасенка.

Прокурор Віталій Опанасенко

Прокурор Віталій Опанасенко

censor.net.ua

Зазначимо, що Віталій Опанасенко є скандальною особистістю, колишнім членом слідчої групи у справі "діамантових прокурорів". Крім того, прокурор потрапив у декілька корупційних скандалів.

Так, Опанасенко прописаний в невеликій квартирі, але фактично проживає в особняку під Києвом. Шикарний будинок, як і дорогий автомобіль Infiniti FX37s, за документами належить його бабусі Катерині Вербило. Також на 82-річну бабусю прокурора записаний елітний позашляховик Lexus GX460.

Прокурор Віталій Опанасенко

Прокурор Віталій Опанасенко

PRESS-Центр

Нагадаємо, що під Києвом у журналіста Василя Крутчака згорів автомобіль. Потерпілий звинуватив у підпалі військового прокурора Віталія Опанасенка, який раніше, за словами Крутчака, прямо погрожував йому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

  • Були названі скажені суми заробітку топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

  • Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення.

  • Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.

  • Гладковський також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.

  • Пізніше президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО.

  • Також Порошенко заявив, що вже запустили міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром".

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Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Теги
УкроборонпромГПУ
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Детектор брехни. Ахах а, до чего теляча мова дебильный язык)))
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Даже военные прокуроры ничего не могут сделать с коррупцией , кроме как дать информацию в СМИ . Но сколько верёвочке не виться , а конец один .
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
То что засланный казачёк слил инфу по "зову сердца" это хорошо и приветствуется, а вот то, что слил в "нужное" кому-то время, вызывает вопросы, как и богатства бабушки, у которой внучёк "небарыга"
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
UaDonetsk Umka, У прокуроров зарплата очень даже неплохая , и они могут купить себе внедорожник , или построить дом .
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