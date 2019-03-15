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Скандал в оборонці: в НАБУ відхрестилися від "фіктивної" компанії

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У Національному антикорупційному бюро України ніколи не було справи по компанії "Оптімумспецдеталь".

Як повідомляється на сторінці бюро в Facebook, її протиправна діяльність була зафіксована тільки в розслідуванні закупівлі прицілів "Харківським бронетанкових заводом".

"У НАБУ ніколи не існувало "справи "Оптімумспецдеталь", що постійно намагаються нав'язати суспільству. Велика частина того, що продемонстровано в сюжетах BIHUS.info, НАБУ ніколи не розслідувало, тоді як розслідувала військова прокуратура і ГПУ", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у них немає відповіді на питання про те, чому справи, яким не один рік і в яких, за версією Генпрокуратури, підслідні НАБУ особи, які не були передані в Бюро з Генеральної прокуратури.

Скандал в оборонці: в НАБУ відхрестилися від "фіктивної" компанії

24 канал

У той же час в повідомленні зазначають, що з Генпрокуратури в НАБУ передавали лише матеріали, в яких не згадували ці особи.

"Що стосується "Оптімумспецдеталь" в розслідуваннях НАБУ протиправна діяльність цієї компанії була зафіксована в одному кейсі – при закупівлях прицілів "Харківським бронетанкових заводом", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє "Інформатор", 14 березня на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради представник Міністерства оборони сказав, що військове представництво не має повноважень перевіряти постачальників.

Про це він заявив після того, як у нього запитали, чи не викликала у міністерства підозра фіктивна компанія "Отмімумспецдеталь".

"У вас не викликає проблем компанія, яка розташована в СТО, не має основних фондів, ви не робите висновок про те, чи здатна компанія взагалі щось поставляти?" – задали йому питання.

"Військове представництво не має юридичних підстав перевіряти постачальників", - відповів представник Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двох детективів Національного антикорупційного бюро України, яких звинуватили в причетності до скандалу з "Укоборонпромом", відсторонили від роботи на час слідства.

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Місце
Україна
Тег
НАБУ
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