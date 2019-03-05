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Скандал в оборонці України: у НАБУ відкрили на чиновників нову справу

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НАБУ після скандального розслідування журналістів зареєструвало ще одне кримінальне провадження за фактом корупції в оборонному комплексі України.

Його попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення і розтрата шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою), повідомили на сторінці Національного антикорупційного бюро у Facebook.

"Відомості внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету особами з-поміж керівників "Укрспецекспорт" під час закупівлі деталей і комплектуючих для авіатехніки", — пояснили в бюро.

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Укрспецексорт

Укрспецексорт

Цензор.нет

У НАБУ також наголосили, що використовуване в розслідуванні журналістів програми "Наші гроші" листування не передавалася їм як доказ.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.

Як писав OBOZREVATEL:

  • журналісти програми "Наші гроші" звинуватили чиновників оборонної сфери України в організації незаконних поставок контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

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Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Zagorodny Vlad
Zagorodny Vlad
А старое дело где, 17 года которое? Cытник его уже успел слить, а сейчас новое для того же открывает? Или Сытник к Порошенко успел съездил и получил разрешение на "борьбу"?)
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