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Скандал в оборонці України: Гладковський пішов на різкі заходи

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Один із головних фігурантів журналістського розслідування щодо корупції в оборонному секторі України, син колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подав у суд на журналіста Дениса Бігуса.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті "Судова влада".

Позов поданий 4 березня в Подільський районний суд Києва. Відповідачами є громадська організація "ТОМ 14", керівник програми "Наші гроші" Денис Бігус і журналіст-розслідувач Леся Іванова.

Ігор Гладковський

Ігор Гладковський

tyzhden.ua

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Скандал в оборонці України: Гладковський пішов на різкі заходи

Гладковскій також назвав розслідування чисто політичним, нібито ініційованим опозиційними політсилами, звинувативши олігарха Ігоря Коломойського у спонсорстві проекту.

Відзначимо, посол США в Україні Марі Йованович, коментуючи дані журналістів проекту Bihus.Info, закликала Україну розсекретити держоборонзамовлення до максимально можливої межі.

Відповів на звинувачення НАБУ і один із фігурантів розслідування, глава "Укроборонпрому" Павло Букін. Він запевнив, що не отримував "відкатів" і не збирається йти з посади, оскільки не вважає себе винним.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
А рожа то на фото весьма красноречивая:) -держи кошель подальше, ребята!
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Сладенький
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Молодой ишшо, дурной. Нах ты, мудило, в оправданку играть полез? Да еще с журналюгами поцапался. Они же сейчас злые, у них чёс идет, пока выборы. Шабашка у них такая. Нех высовываться, заткнись и ехай нах отдыхать на Острова, пусть все успокоится, другую жертву найдут и размажут. Короч, не возбухай, пусть все устаканится, потом отыграешься.
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