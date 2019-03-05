Скандал в оборонці України: Гладковський пішов на різкі заходи

Один із головних фігурантів журналістського розслідування щодо корупції в оборонному секторі України, син колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подав у суд на журналіста Дениса Бігуса.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті "Судова влада".

Позов поданий 4 березня в Подільський районний суд Києва. Відповідачами є громадська організація "ТОМ 14", керівник програми "Наші гроші" Денис Бігус і журналіст-розслідувач Леся Іванова.

Ігор Гладковський tyzhden.ua

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Гладковскій також назвав розслідування чисто політичним, нібито ініційованим опозиційними політсилами, звинувативши олігарха Ігоря Коломойського у спонсорстві проекту.

Відзначимо, посол США в Україні Марі Йованович, коментуючи дані журналістів проекту Bihus.Info, закликала Україну розсекретити держоборонзамовлення до максимально можливої межі.

Відповів на звинувачення НАБУ і один із фігурантів розслідування, глава "Укроборонпрому" Павло Букін. Він запевнив, що не отримував "відкатів" і не збирається йти з посади, оскільки не вважає себе винним.

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