Скандал в оборонці України: Гладковський пішов на різкі заходи

Один із головних фігурантів журналістського розслідування щодо корупції в оборонному секторі України, син колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подав у суд на журналіста Дениса Бігуса.
Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті "Судова влада".
Позов поданий 4 березня в Подільський районний суд Києва. Відповідачами є громадська організація "ТОМ 14", керівник програми "Наші гроші" Денис Бігус і журналіст-розслідувач Леся Іванова.
Ігор Гладковський
tyzhden.ua
Гладковскій також назвав розслідування чисто політичним, нібито ініційованим опозиційними політсилами, звинувативши олігарха Ігоря Коломойського у спонсорстві проекту.
Відзначимо, посол США в Україні Марі Йованович, коментуючи дані журналістів проекту Bihus.Info, закликала Україну розсекретити держоборонзамовлення до максимально можливої межі.
Відповів на звинувачення НАБУ і один із фігурантів розслідування, глава "Укроборонпрому" Павло Букін. Він запевнив, що не отримував "відкатів" і не збирається йти з посади, оскільки не вважає себе винним.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини в Росії.
Як стало відомо, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду.
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