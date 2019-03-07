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Скандал в оборонці: суд вирішив долю затриманих з "Спецтехноекспорту"

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Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід керівникам "Спецтехноекспорту", яких підозрюють в розкраданні 55 млн грн.

Так, два місяці в СІЗО проведе глава "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас, якщо не внесе заставу в 7 млн грн, передає ТСН.

Колишньому керівнику компанії Павлу Барбулу також обрали утримання під вартою з альтернативою застави майже в 2 млн грн.

Ще один фігурант справи Денис Панасенко може внести 5 млн грн, або ж буде чекати суду в СІЗО. Цілодобовий домашній арешт вибрали Володимиру Муцинову.

Павло Барбул

Павло Барбул

Слово и Дело

Владислав Бельбас

Владислав Бельбас

Наші гроші

Як повідомляє OBOZREVATEL, 4 березня Національне антикорупційне бюро України затримало керівництво ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", яке входить до складу "Укроборонпрому", за підозрою в розтраті 2,225 млн доларів.

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