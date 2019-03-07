Скандал в оборонці: стало відомо, де був син Пашинського. фото

Син народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського Антон, якого підозрювали у втечі з України, не виїжджав за межі Києва.

Про "втечу" заявив напередодні агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко, пов'язавши її з недавнім затриманням керівництва "Спецтехноекспорту".

Зі свого боку Telegram-канал Newsroom оприлюднив фото Антона Пашинського і підписав: "6 березня, варенична "Катюша", Печерськ, Київ. Директор департаменту контрактів державної компанії "Спецтехноекспорт" Антон Пашинський вирішує, як жити далі після затримання чиновників підприємства".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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