Скандал в оборонці: стало відомо, де був син Пашинського. фото

Син народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського Антон, якого підозрювали у втечі з України, не виїжджав за межі Києва.
Про "втечу" заявив напередодні агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко, пов'язавши її з недавнім затриманням керівництва "Спецтехноекспорту".
Зі свого боку Telegram-канал Newsroom оприлюднив фото Антона Пашинського і підписав: "6 березня, варенична "Катюша", Печерськ, Київ. Директор департаменту контрактів державної компанії "Спецтехноекспорт" Антон Пашинський вирішує, як жити далі після затримання чиновників підприємства".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому зазначили, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Гладковский також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини в Росії.
Як стало відомо, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду.
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