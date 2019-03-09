Скандал в оборонці: Луценко розповів, як Рогоза проник в "Укроборонпром"

Підозра про несплату податків може бути пред'явлена не тільки керівнику компанії "Оптімумспецдеталь" Андрію Рогозі, що фігурує в скандалі з корупційною схемою в оборонному секторі, але і його передбачуваним співучасникам — синові заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському і його бізнес-партнеру Віталію Жукову.

Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Однак він підкреслив, що для цього потрібно встановити справжність листування, оприлюдненого в журналістському розслідуванні "Наші гроші", а також отримати інші докази, оскільки цього юридично недостатньо для офіційних підозр.

Ні Жуков, ні Гладковський юридично не мають відношення до "Оптімумспецдеталі". Тому, як зазначив генпрокурор, несплату податків не можна пред'явити "друзям і знайомим, які ділять гроші".

Андрій Рогоза "Наші гроші"

"У рамках цієї справи ми бачимо листування Рогози і Жукова. Листування Рогози з Гладковським не існує. Принаймні, ми не встановили. Але листування Рогози та Жукова показує нам обізнаність і Жукова, і Гладковського з тим, що робить Рогоза", — зазначив генпрокурор.

За його словами, "з точки зору людської логіки все зрозуміло: вони співучасники". Однак, військова прокуратура тільки має довести справжність листування фігурантів скандалу. У зв'язку з цим телефони чиновників і їх передбачуваних компаньйонів направлені на експертизу до Київського інституту судових експертиз.

"У разі підтвердження справжності я не виключаю, що можуть бути інші підозри, крім Рогози", — сказав Луценко.

"Тепер ми маємо документи, за якими видно, що Рогоза, вже підкріплений новими знайомствами, активно пробивається на ринок "Укроборонпрому", — додав він і вказав на неточність у журналістських даних.

Так, Луценко повідомив, що компанії "Оптімумспецдеталь" і "Ренал" мають не 250, а 140 млн гривень обороту на торгівлі з держпідприємствами.

"Це не прибутки, що не привласнення, це продали деталей на таку суму. В 2015-16 роках "Оптімумспецдеталь" поставляла продукцію на 9 підприємств... але в структурі витрат "Оптімумспецдеталь" займає лише 3% від загальних закупівель", — продовжив він.

Луценко також підкреслив, що в повноваженнях Генеральної прокуратури лежить питання несплати податків із доходів фірм "Оптімумспецдеталь" і "Реналь", а "все інше повинно було робити НАБУ".

"Укроборонпром"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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