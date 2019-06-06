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/Розслідування

Скандал в оборонці: ДБР, САП і ГПУ поскаржилися на НАБУ

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Керівництво Генеральної прокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державного бюро розслідувань заявило про бездіяльність Національного антикорупційного бюро в розслідуванні справи про розкрадання в "Укроборонпромі".

Про це на спільному брифінгу 6 червня заявили генпрокурор Юрій Луценко, керівник САП Назар Холодницький і перша заступник директора ДБР Ольга Варченко, пише "Українська правда".

Луценко нагадав, що ще до публікації журналістів про розкрадання в оборонці в ГПУ розслідувалася справа про несплату податків компанією "Оптима", але, за словами генпрокурора, НАБУ зареєструвало справу про розкрадання в "Укроборонпромі" за півроку до того, тобто на початку 2016-го.

Крім того, за словами Луценка, в середині 2016 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос передав керівнику головного підрозділу детективів НАБУ Андрію Калужинському і директору НАБУ Артему Ситнику папку з 87 сторінками листувань між учасниками угод "Оптимаспецдеталі".

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За словами Варченко, ці 87 сторінок свідчили про факт "неслужбових відносин", адже керівництво НАБУ фактично нічого не зробило з цими матеріалами і вони в результаті потрапили в руки детектива, який був фігурантом справи.

Луценко вважає, що НАБУ саботувало слідство і Ситник замість того, щоб віддати матеріали у внутрішню службу розслідувань, повернув їх детективу – фігуранту справи.

У зв'язку з цим в ДБР дадуть оцінку діям керівництва НАБУ, зокрема Ситника. Генпрокурор додав, що у справі Ситник вже був допитаний.

Луценко заявив, що його розчарувала реакція Ситника за звітом про хід слідства щодо "Укроборонпрому", адже прогресу за декілька років розслідування у справі не було.

Після комітету ВР щодо розкрадання в "Укроборонпромі", де був присутній Ситник, ДБР зареєструвало провадження, де давало оцінку діям детективів НАБУ.

За словами Варченко, у справі про розкрадання на Харківському бронетанковому заводі фігурувала компанія "Оптимаспецдеталь". Ще у 2015 році завод купував озброєння у компанії, яке фактично не постачалося.

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ДБР вилучила документацію ХБТЗ і провела обшуки в НАБУ у зв'язку зі справою. У ДБР стверджують, що угоди в ХБТЗ завдали державі збитків майже на 9,7 млн гривень.

У відомстві вважають, що цей епізод ще з 2015 року повинен стати каталізатором для розслідування розкрадань в оборонці.

Холодницький заявив, що САП дізналася про матеріали справи після публікації журналістського розслідування у 2019 році.

"Вивчивши матеріали справи, ми дійшли висновку, що слідчі дії, які могли бути проведені, повинні бути проведені в 2017-2018 роках. Експертиза ДБР, яку провели фактично за два тижні, могла бути проведена ще у 2017 році", – сказав керівник САП.

Варченко додала, що цю експертизу в НАБУ призначили ще у 2016 році, але вона чомусь була відкликана. Як наслідок, детективу НАБУ Завгородньому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 396 КК (приховування злочину).

НАБУ

НАБУ

"Інформатор"

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"Вчора процесуальними керівниками, прокурорами САП було оголошено підозру за вчинення злочинів за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) колишньому гендиректору Харківського бронетанкового заводу та чинному його першому заступнику, який також обіймає посаду головного інженера", – повідомив Холодницький.

Зараз, за його словами, вирішується питання про обрання запобіжного заходу цим особам. Холодницький сподівається, що після цього провадження повернуть НАБУ на дорозслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
УкроборонпромСпеціалізована антикорупційна прокуратураНАБУГенеральна прокуратура УкраїниДержавне Бюро Розслідувань
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Бальцер Олександр
Бальцер Олександр
Наконец-то. Этот ужасный скандал на крови наших солдат найдет своего виновника. Я реально оад, что Сытника и Углаву возьмут за 5 точку и разрушат их схемы по обворовыванию армии
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