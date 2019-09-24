Скандал в "оборонці": чиновник попався на крадіжці грошей держпідприємства

Директор держпідприємства "Завод порошкової металургії" закуповував непридатне для підприємство обладнання, чим завдав збитків на сотні тисяч гривень.

Як повідомляє пресслужба СБУ, керівник неодноразово закуповував для заводу непридатне для експлуатації обладнання за завищеними цінами.

"За висновком експертизи, своїми діями чиновник завдав шкоди на 700 тисяч гривень унікальному підприємству, яке, зокрема, надає послуги військово-промислового комплексу України", – йдеться в повідомленні.

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В СБУ відзначили, колишньому директору держпідприємства повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Відзначимо, що на сайті заводу директором вказаний Адонін Олександр Володимирович.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України почала досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії і державної зради на підприємстві "Мотор Січ".

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