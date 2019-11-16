"Моя мама вмирає!" Через байдужість лікарів в Харкові померла жінка похилого віку

Лікарі приймального відділення Харківської лікарні №8 відмовилися прийняти 77-річну жінку. Поки швидка везла пенсіонерку в сусідню лікарню, їй стало зовсім погано, і через деякий час вона померла.

Дочка жінки вважає, що її мама померла через байдужість завідуючої приймальним відділенням лікарні. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

"Ви до нас не лягаете, до побачення"

Трагедія сталася 13 листопада. 77-річній Надії Лиманської стало погано. Її дочка, Олена, помітила, що жінка важко дихає навіть коли просто сидить. Вона викликала терапевта, яка послухала пенсіонерку. І сказала, що у неї миготлива аритмія і високий пульс – 145 ударів. Порадила відвезти маму в кардіологію, де їй потрібно було поставити крапельниці.

Надія Тихонівна Лиманська, останнє фото Facebook Олени Лиманської

Олена звернулася до знайомого лікаря міської лікарні №8, там погодилися прийняти жінку, сказали привезти її на швидкій.

Однак завідуюча приймальним відділенням Зоя Завертанная категорично відмовилися прийняти жінку. За словами Олени, вони її оглянули, зробили кардіограму. І все це без її присутності, а потім сказали, що не приймуть.

Зоя Завертанная відмовилася приймати літню пацієнтку Facebook Олени Лиманської

Лікарі швидкої знову посадили хвору жінку похилого віку в карету швидкої, але Надії Тихонівні стало ще гірше. За словами дочки, вона зблідла, тому Олена повернулася в приймальне відділення, звернулася до завідуючої: "Моя мама вмирає, що ж ви робите!". Але лікар байдуже відповіла: "ви до нас не лягайте, до побачення". Лікаря навіть не злякала обіцянка Олени викликати поліцію.

Надію Тихонівну відвезли в іншу лікарню №18, приблизно в трьох кілометрах. По дорозі жінці ставало все гірше. В іншій лікарні її відправили на рентген, потім завели в палату, поставили крапельницю. Там Надія Тихонівна вже перестала впізнавати дочку і незабаром померла.

Олена Лиманська вважає, що її маму вбило байдужість лікарів приймального відділення лікарні №8 Харкова, які відмовилися госпіталізувати її маму, фактично відмовили їй у медичній допомозі. Час було безнадійно втрачено. У п'ятницю, 15 листопада Надію Тихонівну поховали.

Поки жінку перевозили в іншу лікарню, їй стало зовсім погано і вона померла

Тепер всі чекають експертизу

Головний лікар лікарні Євген Сіротніков не захотів коментувати ситуацію і поведінку своїх підлеглих. "Те що написано в соцмережах, там тільки 2 відсотки правди", - говорить головний лікар. Відмовилися від коментарів і в самому приймальному відділенні.

Харківська міська лікарня №8 Вікіпедія

У Харківській міській раді вранці у п'ятницю також офіційний коментар заступника мера Світлани Горбунової-Рубан з приводу ситуації в лікарні №8 скасували.

У Харківській міській раді поки ситуацію з лікарнею №8 не коментують city.kharkov.ua

За словами директора департаменту зі зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка, робити висновки будуть вже після результатів експертизи.

"Зараз чекаємо результатів паталого анатомічної експертизи. Без її висновків ми поки нічого не можемо сказати. Тільки після результатів можна говорити чи мали лікарі швидкої право транспортувати пацієнтку чи ні. Адже є хвороби, при яких категорично не можна перевозити людину, або не можна ставити крапельниці. Адже мова йде про життя людини. Але поведінка лікарів в приймальному відділенні була як мінімум дивна ", - вважає Сидоренко.

Сама Олена Лиманська підозрює, що тепер винними в смерті її мами хочуть зробити лікарів швидкої та лікарні №18, там де Надію Тихонівну взяли і намагалися врятувати.

У Харківській місцевій прокуратурі №3 почали провадження за фактом ненадання чи неналежного надання медичної допомоги співробітником медустанови.

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