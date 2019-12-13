Скандал у Генштабі через "реінтеграцію з Л/ДНР": полковника усунули з посади

Полковник Збройних сил України Олексій Ноздрачов, який зробив скандальну заяву про можливість "реінтеграції" української армії з терористами "Л/ДНР", усунутий з посади.

Таке рішення було ухвалене після призначення службового розслідування начальником Генерального штабу ЗСУ, повідомляється на офіційній сторінці Військової служби правопорядку ЗСУ у Facebook.

"На час проведення службового розслідування начальник Управління цивільно-військової співпраці ЗС України полковник Олексій Ноздрачов усунутий від виконання службових обов'язків", – йдеться у заяві.

Також резонансний інцидент у своєму блозі прокоментував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував фото із зустрічі з ветеранами, в якій також брав участь сам Ноздрачов.

Олексій Ноздрачов LIGA.net

"На зустрічі з ветеранами щодо інтерв'ю полковника Олексія Ноздрачова заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Сергій Наєв виклав інформацію, що згідно з рішенням начальника Генштабу генерал-полковника Руслана Хомчака ця посадова особа відкликана з відпустки і відсторонена від виконання посадових обов'язків начальника Управління ЦВС", – зазначив Штефан.

"Триває службове розслідування, в процесі якого будуть встановлені причини, що спонукали полковника Ноздрачова до таких висловлювань. Про результати розслідування буде повідомлено офіційно", – процитував офіцер слова Наєва.

Олексій Ноздрачов і Сергій Наєв Facebook Штірліц – блог

Як повідомляв OBOZREVATEL:

виступаючи на круглому столі, Ноздрачов заявив, що ЗСУ готові реінтегруватися з російськими окупантами і терористами "Л/ДНР", але цьому заважають ветерани.

Його слова викликали хвилю обурення серед захисників України та патріотів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ наголосили, що заява Ноздрачова не є офіційною позицією військового відомства.

Сам Ноздрачов спочатку заявив, що його слова вирвали з контексту, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

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