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13 грудня • оновлено в 17:40
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Скандал у Генштабі через "реінтеграцію з Л/ДНР": полковника усунули з посади

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Полковник Збройних сил України Олексій Ноздрачов, який зробив скандальну заяву про можливість "реінтеграції" української армії з терористами "Л/ДНР", усунутий з посади.

Таке рішення було ухвалене після призначення службового розслідування начальником Генерального штабу ЗСУ, повідомляється на офіційній сторінці Військової служби правопорядку ЗСУ у Facebook.

"На час проведення службового розслідування начальник Управління цивільно-військової співпраці ЗС України полковник Олексій Ноздрачов усунутий від виконання службових обов'язків", – йдеться у заяві.

Також резонансний інцидент у своєму блозі прокоментував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував фото із зустрічі з ветеранами, в якій також брав участь сам Ноздрачов.

Олексій Ноздрачов

Олексій Ноздрачов

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"На зустрічі з ветеранами щодо інтерв'ю полковника Олексія Ноздрачова заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Сергій Наєв виклав інформацію, що згідно з рішенням начальника Генштабу генерал-полковника Руслана Хомчака ця посадова особа відкликана з відпустки і відсторонена від виконання посадових обов'язків начальника Управління ЦВС", – зазначив Штефан.

"Триває службове розслідування, в процесі якого будуть встановлені причини, що спонукали полковника Ноздрачова до таких висловлювань. Про результати розслідування буде повідомлено офіційно", – процитував офіцер слова Наєва.

Олексій Ноздрачов і Сергій Наєв

Олексій Ноздрачов і Сергій Наєв

Facebook Штірліц – блог

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Анатолій Штефан Сергій Наєв Руслан Хомчак
Місце
Україна
Тег
Генеральний штаб ЗСУ
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