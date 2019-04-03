Скандал навколо зґвалтування бійця АТО: у колонії відповіли

У Бердянській колонії №77 не було випадку зґвалтування ув'язненого, колишнього бійця АТО.

Про це у Facebook заявила адміністрація державної кримінально-виконавчої служби. Раніше правозахисники повідомили, що в цій колонії жорстоко познущалися і принизили засудженого бійця, після цього у нього стався психічний зрив.

Зі свого боку адміністрація кримінально-виконавчої служби стверджує, що ув'язнений, якого підозрюють у скоєнні цього злочину, дав добровільну згоду на перевірку його на поліграфі.

"З ініціативи засудженого, який був обурений безпідставними звинуваченнями з боку правозахисників і громадських активістів, в рамках кримінальної справи провели перевірку на поліграфі. Водночас ув’язнений наполягав на публікації результатів дослідження. Проведення перевірки показало повну непричетність засудженого до зґвалтування колишнього бійця АТО. Засуджений подав зустрічну заяву в ДБР на осіб, які безпідставно звинуватили його в скоєнні тяжкого злочину", — йдеться в повідомленні.

Колонія №77

Там вважають, що проти колонії №77 поширюють "чорний піар" і для цього використовують болючу тему, ведуть роботу з розхитування ситуації і дестабілізації обстановки в місцях виконання покарань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у виправній колонії №5 у Самарі (Росія) під час вечері відбулася масова бійка між ув'язненими.

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