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/Розслідування

Скандал із затриманням підлітків у Рівному: Зеленський відреагував

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Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство внутрішніх справ не карати підлітків, які влаштували протест проти нього в Рівному 25 травня.

Прокоментував ситуацію він на своїй сторінці в Facebook. Глава України підтвердив, що затримання як такого не було.

"З'ясував ситуацію нібито затримання хлопця і дівчини, які влаштували проти мене протест в Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м'якше. У поліції проведуть службову перевірку", – написав президент.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

NewsOne

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", – додав він.

Мирний протест у Рівному

Мирний протест у Рівному

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Рівному співробітники поліції вже почали службову перевірку щодо своїх колег, які склали адмінпротокол на підлітків.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
как может сцикопехота против президента протестовать?откуда малолетним вонючкам знать что лучше?уже бляди онижедетские напротестовали..суки блядские ,Крым проебали и войну на Донбассе нахороводили,тем кому есть шестнадцать на зону нахуй ,тем кому меньше,родителям штраф уебошить.штук по пятьсот,в зависимости от того батрачат или шулерят..
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Сергеева Наташа
Сергеева Наташа
Мoя искренняя блaгoдapность томy, ктo покaзaл мнe caйт http://difimas.com/ohh442d Пpocтo пройдя прocтой oпрос полyчилa почти пoлyгoдовyю зарплатy)) Пoльзуйтеcь, пoка eщe eсть возмoжность=)
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Критики не боюсь, считаю критику шуткой
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