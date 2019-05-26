Скандал із затриманням підлітків у Рівному: Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство внутрішніх справ не карати підлітків, які влаштували протест проти нього в Рівному 25 травня.

Прокоментував ситуацію він на своїй сторінці в Facebook. Глава України підтвердив, що затримання як такого не було.

"З'ясував ситуацію нібито затримання хлопця і дівчини, які влаштували проти мене протест в Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м'якше. У поліції проведуть службову перевірку", – написав президент.

Володимир Зеленський NewsOne

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", – додав він.

Мирний протест у Рівному

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Рівному співробітники поліції вже почали службову перевірку щодо своїх колег, які склали адмінпротокол на підлітків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!