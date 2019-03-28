Скандал із втручанням НАБУ у вибори США: ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань почало слідчі дії за фактом можливої причетності глави НАБУ Артема Ситника до втручання у вибори президента США.

Про це заявив на брифінгу в четвер, 28 березня, директор ДБР Роман Труба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується можливого впливу керівника НАБУ на вибори президента США. Кримінальне провадження за цим фактом зареєстровано співробітниками Генеральної прокуратури України та зареєстровано недавно. Ми тільки починаємо слідчі дії в цьому кримінальному провадженні", – пояснив він. Від коментарів Труба відмовився.

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Артем Ситник 24tv.ua

Роман Труба dbr.gov.ua

Відзначимо, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про відкриття кримінальної справи проти Ситника 14 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України Борислав Розенблат заявив, що глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник міг втручатися у виборчий процес президента США в 2016 році на користь кандидата Хілларі Клінтон.

Незабаром глава США Дональд Трамп перепостив у Twitter статтю, в якій ідеться про те, що НАБУ нібито допомагало штабу Хілларі Клінтон дискредитувати Пола Манафорта, який є колишнім главою виборчого штабу Трампа.

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