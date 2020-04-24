Скандал із плівками брата Єрмака: "претенденти" на держпосади заявили, що не давали хабарів

Фігуранти плівок із братом керівника Офісу президента Денисом Єрмаком заперечують, що давали хабарі йому та його спільникам за працевлаштування на держпосади.

Всі вони відмовилися писати заяви про вчинення злочину. Про це з посиланням на слова юристів-криміналістів і витяг із ЄРДР повідомляє "УП".

Зокрема, слідство встановило трьох осіб, які в серпні-жовтні 2019 року проводили співбесіди з "претендентами" на посади в органах державної влади та держпідприємствах. Йдеться про брата Єрмака, а також Дмитра Штанька, який заявляв, що 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, і позаштатного працівника оперативного управління СБУ Сергія Шумського.

Фігуранти скандалу з плівками брата Єрмака заявили, що не давали хабарів за працевлаштування на держпосади

Розслідувачі вивчили понад 20 годин відеозаписів. На деяких фрагментах під час таких "співбесід" чути розмови про хабарі, однак ніхто на відео не обіцяв впливати на конкретних службовців для призначення на відповідні посади.

Крім цього, жодну особу, яка пройшла "співбесіду", так і не призначили на обговорювану посаду. Але на одному з фрагментів відео зафіксували навіть конфлікт із людиною, яка вимагала повернути гроші через невиконання обіцяного, що вказує на ймовірне заволодіння майном шляхом обману.

"Троє фігурантів записів надали протилежні за змістом показання, двоє з них дали інтерв'ю журналістам, розголосивши відомості досудового розслідування без дозволу. Правоохоронцям так і не вдалося з'ясувати, чи здійснювалася зйомка у законний спосіб. Зокрема, не вдалося підтвердити співпрацю фігурантів відеозаписів на момент їхнього проведення із правоохоронними органами", – йдеться у повідомленні.

Хоча з відео можна чітко встановити, хто його знімав, під час допитів люди, які здійснювали зйомку, заперечили цей факт. Також особи, які приходили на "співбесіди", відмовилися подавати заяви про злочин та запевнили, що не давали грошей фігурантам за відповідні "послуги".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у розслідуванні справи про "плівки Єрмака" змінена кваліфікація, матеріали передані до Національної поліції.