Скандал із НАБУ: стало відомо про підготовку підозри Ситнику

Генеральна прокуратура України готує підозру директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на високопоставлене джерело в органах прокуратури, яке розповіло, що правоохоронці перевіряють як мінімум три факти порушень.

За даними видання, мова йде про розголошення матеріалів досудового розслідування без дозволу прокурора, а також розкриття державної таємниці та попередження про проведення обшуків.

Джерело розповіло, що підозра може базуватися на матеріалах розголошення Ситником особистої інформації цивільної дружини прокурора Костянтина Кулика.

Артем Ситник

"Оскільки справа була в суді, він не мав права розголошувати це без дозволу САП. Якби справа ще не була б у суді, то так, він міг це робити, але на стадії суду – ні", - заявило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2017 року стало відомо, що на Ситника заведено кримінальну справу через розголошення деталей кримінальних проваджень. Проте пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ є лише підозрюваним.

Крім того, Ситника звинуватили в махінаціях із нерухомістю у Києві. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила НАБУ в систематичному "зливі" таємної інформації.