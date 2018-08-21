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Скандал із НАБУ: стало відомо про підготовку підозри Ситнику

1.3тЧитати новину російською

Генеральна прокуратура України готує підозру директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на високопоставлене джерело в органах прокуратури, яке розповіло, що правоохоронці перевіряють як мінімум три факти порушень.

За даними видання, мова йде про розголошення матеріалів досудового розслідування без дозволу прокурора, а також розкриття державної таємниці та попередження про проведення обшуків.

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Джерело розповіло, що підозра може базуватися на матеріалах розголошення Ситником особистої інформації цивільної дружини прокурора Костянтина Кулика.

Артем Ситник

"Оскільки справа була в суді, він не мав права розголошувати це без дозволу САП. Якби справа ще не була б у суді, то так, він міг це робити, але на стадії суду – ні", - заявило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2017 року стало відомо, що на Ситника заведено кримінальну справу через розголошення деталей кримінальних проваджень. Проте пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ є лише підозрюваним.

Крім того, Ситника звинуватили в махінаціях із нерухомістю у Києві. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила НАБУ в систематичному "зливі" таємної інформації.

Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Об'єкти
НАБУГПУрозслідування
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