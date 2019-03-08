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Скандал із корупцією в оборонці: важливі фігуранти вийшли на свободу під мільйонні застави

1.3тЧитати матеріал російською

Главу держпідприємства "Спецтехноекспорт" (входить до складу "Укроборонпрому") Владислава Бельбаса випустили з Лук'янівського СІЗО під заставу.

Про це повідомляє "5 канал" із посиланням на дані "Спецтехноекспорту". Нагадаємо, керівництво фірми затримали за підозрою в розтраті 2,225 млн доларів.

Під вартою, окрім Владислава Бельбаси, опинилися також троє колишніх посадових осіб держпідприємства, серед яких екс-керівник Павло Барбул та інші фігуранти: Денис Панасенко та Володимир Муцинов.

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Під заставу вийшли Барбул (2 млн гривень) і Панасенко (5 млн гривень). За Бельбаса заплатили найбільшу суму — 7 млн гривень.

Владислав Бельбас

Владислав Бельбас

Наші гроші

Павло Барбул

Павло Барбул

Слово і Діло

Відзначимо, "Спецтехноекспорт" — державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство, засноване урядом України в 1998 році. Основна сфера його діяльності — експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуг військового і подвійного призначення.

Ілюстрація

Ілюстрація

Укроборонпром

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Лук'янівське СІЗОУкроборонпромскандали
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Сергеев Игорь
Сергеев Игорь
А за буханку хлеба 5 лет без права залога. Слава Украине!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"важные фигуранты вышли на свободу"!!!, бля! нам надо терпеть! а то Путин нападет!!
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