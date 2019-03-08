Скандал із корупцією в оборонці: важливі фігуранти вийшли на свободу під мільйонні застави

Главу держпідприємства "Спецтехноекспорт" (входить до складу "Укроборонпрому") Владислава Бельбаса випустили з Лук'янівського СІЗО під заставу.

Про це повідомляє "5 канал" із посиланням на дані "Спецтехноекспорту". Нагадаємо, керівництво фірми затримали за підозрою в розтраті 2,225 млн доларів.

Під вартою, окрім Владислава Бельбаси, опинилися також троє колишніх посадових осіб держпідприємства, серед яких екс-керівник Павло Барбул та інші фігуранти: Денис Панасенко та Володимир Муцинов.

Під заставу вийшли Барбул (2 млн гривень) і Панасенко (5 млн гривень). За Бельбаса заплатили найбільшу суму — 7 млн гривень.

Владислав Бельбас Наші гроші

Павло Барбул Слово і Діло

Відзначимо, "Спецтехноекспорт" — державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство, засноване урядом України в 1998 році. Основна сфера його діяльності — експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуг військового і подвійного призначення.

Ілюстрація Укроборонпром

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дізналися, що високі чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей, за які Україна переплачувала в три-чотири рази.

Були названі також скажені суми "заробітку" топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Кілька топ-чиновників "Укроборонпрому" відсторонили від посад.

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