|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Скандал із корупцією в оборонці: Гладковський назвав ім'я замовника розслідування

3.5тЧитати матеріал російською

Син екс-заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський, якого пов'язують з організацією корупційної схеми в оборонному секторі України, заявив, що журналістське розслідування проти нього та його батька може бути вигідним олігарху Ігорю Коломойському.

Про це Гладковський-молодший сказав в ефірі телеканалу "Прямий". Він назвав дані, які оприлюднили журналісти програми "Наші гроші", чисто політичним проектом, ініційованим опозиційними політсилами.

"Вкидання цієї компільованої інформації має повністю політичний характер", — сказав він.

Новини
Корупція в оборонці: посол США закликала Україну розсекретити скандальні дані

Ігор Гладковський

Ігор Гладковський

Скріншот

"Усі знають, що пан Коломойський серйозний спонсор і [Володимира] Зеленського, і [Юлії] Тимошенко, який абсолютно зацікавлений у цьому і є творцем цієї історії", — запевняє Гладковський.

Відзначимо, Ігор Гладковський подав до суду на громадську організацію "ТОМ 14", керівника програми "Наші гроші" Дениса Бігуса і журналіста-розслідувача Лесю Іванову.

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
3
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Был уже за яныка один белый и пушистый (Евгений Кушнарев). Этих бы туда же!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
ЯКІ ТАМ ЗАМОВНИКИ !МОЖЛИВО ХВАТИТЬ ВЖЕ КРАСТИ !НЕ МОЖЕТЕ СКОТИ НАЇСТИСЯ ,ВСЕ ВАМ МАЛО І МАЛО .ВІЙНА ЙДЕ ,НАРОД ЖЕРТВУЄ ДЛЯ АРМІЇЇ ЗІ СВОЇХ НЕВЕЛИКИХ ДОХОДІВ .А ЦІ СКОТИНЯКИ БІЛЯ КОРИТА НЕ МОЖУТЬ НАЇСТИСЯ ,НА ПАЛЬ ЇХ ,НА БАЛАНДУ ,НА НАРИ !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сушко Максим
Сушко Максим
Неужели больше не за кого голосовать чем за Порошенко?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги