Скандал із корупцією в оборонці: Гладковський назвав ім'я замовника розслідування

Син екс-заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський, якого пов'язують з організацією корупційної схеми в оборонному секторі України, заявив, що журналістське розслідування проти нього та його батька може бути вигідним олігарху Ігорю Коломойському.

Про це Гладковський-молодший сказав в ефірі телеканалу "Прямий". Він назвав дані, які оприлюднили журналісти програми "Наші гроші", чисто політичним проектом, ініційованим опозиційними політсилами.

"Вкидання цієї компільованої інформації має повністю політичний характер", — сказав він.

Ігор Гладковський Скріншот

"Усі знають, що пан Коломойський серйозний спонсор і [Володимира] Зеленського, і [Юлії] Тимошенко, який абсолютно зацікавлений у цьому і є творцем цієї історії", — запевняє Гладковський.

Відзначимо, Ігор Гладковський подав до суду на громадську організацію "ТОМ 14", керівника програми "Наші гроші" Дениса Бігуса і журналіста-розслідувача Лесю Іванову.

Як писав OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші" звинуватили чиновників оборонної сфери України в організації незаконних поставок контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

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