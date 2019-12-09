Скандал із хабарем для протеже Труби: суд ухвалив нове рішення

Фігуранти справи щодо шахрайства та пособництва у наданні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження – колишній начальник Головного слідчого управління ГПУ Ігор Щербина та його пособник – вийшли під заставу.

Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає "Українська правда". Нагадаємо, що Щербина був колегою ексдиректора ДБР Романа Трубы ще з часів роботи в прокуратурі.

"Ексспівробітник ГПУ вніс заставу ще у п’ятницю, а підприємець – у понеділок (9 грудня)", – сказала Чемерис.

Соратник Труби та його пособник вийшли під заставу

Зазначається, що за Щербину внесли заставу трошки більше 2 мільйонів гривень, а за підприємця (за даними ЗМІ, це Валентин Шевченко) – 576 тисяч гривень, які напередодні присудив Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" голови ДБР Ігоря Щербину на отриманні $75 тисяч хабара. Виявилося, що ця сума є лише половиною від обіцяної за закриття справи у ДБР.

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