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"Скабєєва – ідіотка!" Соколова впіймала пропагандистку на нахабному фейку про ЗСУ

58.5т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова впіймала топпропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву та її колег на нахабній брехні про ЗСУ, які нібито обстріляли дитячу лікарню у Донецьку.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" телеведуча звернула увагу на те, що рупори путінського режиму примудрилися озвучити три кардинально різні версії про одну подію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Соколова і Скабєєва

Соколова і Скабєєва

Так, спочатку Скабєєва у студії своєї програми заявила, що українські захисники нібито обстріляли порожню дитячу лікарню. Аналогічну версію озвучила і головлікар медустанови, поскаржившись на влучання у будівлю снаряду від гаубиці.

"Поки все стандартно. Українські військові заради задоволення обстріляли дитячу лікарню. Але лікарня, що дуже зручно, виявилася порожньою. Зате дуже швидко знайшовся головлікар, який підтвердив "каральну операцію". Ну що таке! Один снаряд з гаубиці по порожній неробочій лікарні. Автор сюжету був тут же звільнений з формулюванням "не доп*здів", і за справу взявся досвідченіший журналіст", – із сарказмом прокоментувала Соколова вигадки кремлівської пропагандистки і поплічниці окупантів.

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Вона зазначила, що за деякий час на каналі "Россия 1" вийшли ще два нових сюжети. В одному з них заявили про три міни калібру 122 мм, які були випущені по лікарні, а в другому взагалі про 200 снарядів, які розбомбили лікарню з 32 маленькими дітьми.

"О, відразу видно – за справу взялися професіонали з федеральних телеканалів. Бінго! Лікарня більше не порожня. Хоча час обстрілу той самий, район міста той самий, номер лікарні той самий, головлікар той самий. Але все тепер значно драматичніше. І глядачі далі з чистою совістю можуть ненавидіти українців", – іронізує журналістка.

"Ось тільки незрозуміло, кого звільняти – знімальну групу, яка виставила ідіоткою Олечку Скабєєву, чи бездушного головлікаря, яка дуже переживає про розбиті пральні машини і ні слова не сказала про 32 маленьких пацієнтів, які потрапили під обстріл", – додала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла маразматичний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.

Також вона розгромила Росію за безліч фейкових сюжетів про принади російського паспорта на окупованих українських територіях.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Особи
Ольга Скабєєва Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Наша Янина Соколова красавица,не то что монголоидная скабеева
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Жуков Виталий
Жуков Виталий
Владимирович Владимир, ваша Янина,как мумия покрытая слоем штукатурки
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Predin Paul
Predin Paul
Странно еще и то,что пизда скабеева свободно посещает страны Европы ,несмотря на свою преступную деятельность!
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Predin Paul, тебя не выпускают? завидуешь? может нет преступной деятельности в действительности и твоя янинка сама та еще п**да
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Neiman Pavlo
Neiman Pavlo
Россия 1...
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