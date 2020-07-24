Сивохо підколов Малюську за сертифікати в СІЗО і запропонував влаштувати "Казенний дім-2"

Кирило Лютий Розслідування 23:59, 24.07.2020 Оновлено: 00:16, 25.07.2020

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо пожартував із міністра юстиції Дениса Малюськи за введення подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО.

Сивохо відреагував на ініціативу на своїй сторінці в Facebook, запропонувавши "малесенький апгрейд".

"Крім сертифікатів на днюху у віп-камерах можна пропонувати послугу "приведи друга та отримай знижку на відсидку". За вашою наводкою, не попереджаючи іменинника про сюрприз, турботливий конвой дбайливо доставить його до СІЗО. Про розіграш йому повідомлять через 48 годин. За окрему плату можуть і не повідомити. Додатково оплачується участь у реаліті-шоу "Казенний дім-2", – пожартував Сивохо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у слідчих ізоляторах України з 8 травня почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.

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