Ситуація загрозлива: озвучена статистика ДТП в Україні за 8 місяців

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні продовжує збільшуватися. Про це свідчать дані, опубліковані Департаментом патрульної поліції за вісім місяців 2019 р.

Протягом цього періоду в Україні трапилось понад 100 тис. аварій, в яких загинула 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми. Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.

У Києві та області число аварій також збільшилася і виглядає наступним чином:

Київ. Всього ДТП – 25 593; постраждалих – 1 703; загиблих – 87.

Київська область. Всього ДТП – 7 668; постраждалих – 1 439; загиблих – 185.

ДТП в Україні за 8 міс. 2019 р

Загинуло подружжя

Наведемо приклади найбільш резонансних аварій, що трапились в Україні за серпень.

Біля Люботина Харківської області зіткнулися ВАЗ і фура. За даними поліції, водій вантажівки не надав перевагу в русі легковику. В результаті загинув водій ВАЗа і його пасажири – молоде подружжя 22-річні Євген та Анастасія Єткало.

Євген та Анастасія Єткало Соцмережі

ДТП біля Люботина

Знайомі загиблих повідомили, що чоловік і жінка їхали відзначати день народження Насті, якій за день до цього виповнилося 22 роки. Відзначається, що дівчина була на третьому місяці вагітності.

Ще одна ДТП, в якій загинули чоловік і дружина, трапилась в с. Великі Гаї Тернопільської області. Водій Daewoo Lanos зіткнувся з мотоциклом Mustang, який здійснював поворот. В результаті мотоцикліст і пасажир байка 47-річний Костянтин і 42-річна Марія Кедя – загинули на місці. У них залишилися четверо дітей.

У ДТП загинули Марія і Костянтин Кедя

На виїзді з Чорнобая Черкаської області лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль Daewoo і автобус Черкаси – Миргород. Загинули три людини, що знаходилися в легковику. Серед загиблих був місцевий житель Дмитро Бондар. Його дружина Ніна дивом залишилася живою.

ДТП у Черкаській області ДСНС в Чорнобаї

ДТП в Черкаській області ДСНС в Чорнобаї

Їхали на море

В Одеській області в зіткненні легкових автомобілів загинули чотири людини. Троє із загиблих – студенти. В той день вони їхали відпочивати на море.

У ДТП загинули троє студентів

Аварія сталася на трасі Татарбунари – Вилкове, біля села Струмок. Легковий автомобіль Fiat, в якому перебували молоді люди, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Toyota, в якій їхало подружжя – жителі Київської області. Пасажир Toyota також загинув на місці ДТП

Переплутала педалі?

Ще одна жахлива аварія трапилась в одному з дворів Києва, де кросовер Mazda, рухаючись заднім ходом, збив матір з 9-річною дитиною, які опинилися під авто. Пішоходи були госпіталізовані.

Як з'ясувалося, автомобілем керувала Лілія Сопельник – теща шоумена Сергія Притули і екс-народного депутата від групи "Відродження" Віталія Хомутинника. За однією з версій жінка переплутала педалі. Поліція встановлює всі обставини події.

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