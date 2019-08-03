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Ситуація загострюється: терористи підло поранили бійців ЗСУ на Донбасі

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На Донбасі, в районі проведення Операції Об'єднаних сил, 2 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілу в п'ятницю був поранений один український військовий, передає прес-центр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли українських позицій біля Новоселівки Другої, Богданівки і на околицях Павлополя.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС обстріляли 6 разів: по два рази біля Нижньотеплого і Південного, а також у районі населеного пункту Луганське і поблизу Світлодарська.

З початку поточної доби, 3 серпня, ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – недалеко від Кримського і Майорська. У результаті один військовослужбовець поранений.

Ситуація загострюється: терористи підло поранили бійців ЗСУ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року воїни Операції Об'єднаних сил завдали окупантам на Донбасі значних втрат. За місяць були ліквідовані близько 30 бойовиків.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Торрористы подло ранили карателей?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Tapasenko 0leg, Не, все проще. "Ополченцы мощно ответили фашистам".
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