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Ситуація загострилася: воїни ОС відбилися поблизу Авдіївки й Маріуполя

13.8тЧитати матеріал російською

За минулу добу, 25 жовтня, окупаційні війська посилили обстріли в районі Авдіївки і на маріупольському напрямку.

Ситуація на Донбасі в районі проведення операції залишалася повністю контрольованою Об'єднаними силами, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Аж чотири рази потрапляли під ворожий вогонь позиції ОС у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілу гранатомети і стрілецьку зброю, а під кінець — додав ще й міномети калібру 82 мм. Війська оборони тримають ситуацію у цьому районі під контролем і готові до реагування на різкі зміни в обстановці", — йдеться у повідомленні.

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Також неодноразово російські окупанти цинічно обстрілювали українські опорні пункти на маріупольському напрямку — неподалік від Павлополя і Широкиного. В усіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, зокрема і превентивні.

Ситуація загострилася: воїни ОС відбилися поблизу Авдіївки й Маріуполя

Усього окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час цього 4 рази були застосовані озброєння, заборонені мінськими домовленостями. Ворог здійснював обстріли українських позицій у районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединський і Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював із озброєння БМП і мінометів 120-го калібру, по опорних пунктах Луганського і Авдіївки окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

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За даними розвідки, за минулу добу знищено одного і поранені п'ятеро бойовиків російсько-окупаційних військ.

В ході бойових дій 25 жовтня один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку поточної доби, 26 жовтня, противник вогневої активності не виявляв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня бійці ОС ліквідували трьох окупантів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
ДНРтерористи "ДНР"
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Петренко Олександр
Петренко Олександр
Файбер Моня, в новомалопідпарасії українців немає, в кращему випадку там ХОХЛИ, а хохол це не УКРАЇНЕЦЬ а так там генетичне сміття
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Файбер Моня
Файбер Моня
майдановский режим продолжает направлять против восточных республиканцев всю свою военную мощь с одной единственной и простой целью – ПУСТЬ ГИБНЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ. Таков трагический парадокс нынешней украинской политической реальности.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Раз за разом, изо дня в день скачущему быдлу вдалбливается мысль, что ВСУ воюют с российскими войсками, второй армией в мире, тем самым изображая шароварный сброд без авиации и флота боеспособной армией.Достаточно снять кастрюлю и задуматься,почему на Донбассе, где российских войск никто не видел, воены света доблестно с ними воюют, а в Крым, где российские войска точно есть-даже, сука, не рыпаются?
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