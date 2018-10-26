Ситуація загострилася: воїни ОС відбилися поблизу Авдіївки й Маріуполя

За минулу добу, 25 жовтня, окупаційні війська посилили обстріли в районі Авдіївки і на маріупольському напрямку.
Ситуація на Донбасі в районі проведення операції залишалася повністю контрольованою Об'єднаними силами, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Аж чотири рази потрапляли під ворожий вогонь позиції ОС у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілу гранатомети і стрілецьку зброю, а під кінець — додав ще й міномети калібру 82 мм. Війська оборони тримають ситуацію у цьому районі під контролем і готові до реагування на різкі зміни в обстановці", — йдеться у повідомленні.
Також неодноразово російські окупанти цинічно обстрілювали українські опорні пункти на маріупольському напрямку — неподалік від Павлополя і Широкиного. В усіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, зокрема і превентивні.
Усього окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час цього 4 рази були застосовані озброєння, заборонені мінськими домовленостями. Ворог здійснював обстріли українських позицій у районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединський і Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював із озброєння БМП і мінометів 120-го калібру, по опорних пунктах Луганського і Авдіївки окупанти застосували міномети калібру 82 мм.
За даними розвідки, за минулу добу знищено одного і поранені п'ятеро бойовиків російсько-окупаційних військ.
В ході бойових дій 25 жовтня один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початку поточної доби, 26 жовтня, противник вогневої активності не виявляв.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня бійці ОС ліквідували трьох окупантів на Донбасі.
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