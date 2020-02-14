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14 лютого • оновлено в 22:49
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"Ситуація не критична": Загороднюк відкинув можливість вторгнення Росії на Донбас

1.1т
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Керівництво України не вважає на даний момент критичною загрозу повномасштабного вторгнення російських військ на Донбас.

Таку заяву зробив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю DW (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). За його словами, у відомстві адекватно оцінюють ситуацію, що зараз ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

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Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Скріншот із відео

Так, відповідаючи на питання, чи є зараз небезпека вторгнення Росії, чиновник сказав: "Небезпека залишається завжди, але ми не вважаємо її критичною".

У той же час, Загороднюк ще раз підтвердив, що ведуться активні переговори про зони розведення на Донбасі.

"Ситуація контрольована на всій лінії зіткнення. Дуже напружена, але контрольована. Ми зараз ведемо переговори щодо наступних трьох точок розведення. Ми їх озвучимо тоді, коли вони будуть узгоджені", – сказав Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк впевнений, що українську армію можна і потрібно вважати дуже сильною і боєздатною, так як їй вдалося зупинити наступ Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
российскую армию сдерживают, говорили они. Теперь понимаете почему ни одному вашему слову не верят, а кастрюльки?
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