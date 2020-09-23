Путін щасливий і вирішення ситуації не шукає, – Волкер про гібридну війну проти України
Нинішня ситуація з гібридною війною проти України цілком влаштовує президента Росії Володимира Путіна, через що необхідно посилювати санкції проти РФ.
Таку думку висловив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Він виступив на другому дні форуму, організованому американським Центром аналізу європейської політики, передає "Голос Америки".
"Він [Путін] не бачить необхідності у вирішенні ситуації, він щасливий вести проти України гібридну війну низького рівня, яка послаблює Україну і відокремлює її від ЄС", – підкреслив Волкер.
Він додав, що важливо забезпечити продовження режиму санкцій проти Росії.
"Таким чином Росія побачить, що санкції не зникнуть, поки вона не дозволить наступи миру в Україні та не забереться з Криму", – сказав колишній спецпредставник.
Крім того, потрібно збільшити ціну агресії проти України, яку російський глава відчує від своїх же громадян.
"Це непопулярна ідея в Москві, коли вони бачать, що російські солдати вбивають українських цивільних або українських солдатів. Люди не розуміють, чому російські солдати воюють проти їхніх братів в Україні. Саме тому Путін намагається тримати це прихованим, тому він не визнає відкритої військової операції, яку він там проводить...
Усередині російського суспільства є тиск. І ми повинні посилити цей тиск щодо війни в Україні", – переконаний Волкер.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Курт Волкер став незалежним членом ради директорів української компанії BGS Rail.