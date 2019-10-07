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7 жовтня • оновлено в 17:49
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/ Розслідування

"Ситуація дуже складна": в "ДНР" паніка після зриву терористами відведення військ

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У терористичній "ДНР" звинуватили Збройні сили України нібито в загостренні конфлікту на Донбасі, через яке було зірване відведення військ у районі Петрівського і Золотого.

Заяву в дусі російської пропаганди озвучив "офіційний представник Народної міліції ДНР" Едуард Басурін у понеділок, 7 жовтня, передає "Интерфакс".

"Кількість порушень різко збільшилася, в рази. Це трапилося за останню добу. Взагалі відбулося загострення ситуації по всій лінії фронту. Ситуація дуже складна. Але подивимося, чи будуть українські військові виконувати наказ і відводити", – сказав він.

У "ДНР" паніка після зриву терористами відведення військ

У "ДНР" паніка після зриву терористами відведення військ

За словами Басуріна, наразі від обстрілів нібито постраждало близько 12 будинків у трьох населених пунктах. "Якщо брати околиці Петрівського, то там були міни 120 мм і 82 мм", – висловився він.

При цьому, "офіційний представник ДНР" у СЦКК Олексій Лук'янченко запевнив, що "ДНР" зі свого боку готується до розведення сил у селі Петрівському.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

Пізніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що РФ нібито зацікавлена у виконанні домовленостей про окупований Донбас.

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Новини Донбасу
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Мир Миру
Мир Миру
Головнокомандувач Зеленський за своє рішення вчора "вигрібав" так, що гріх зрадникам України дорікати йому у небажанні відводити війська. Так американським виборцям "офіційний представник Народної міліції ДНР" нехай і передасть.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Нормас. Вата обосрата. Билецкий - молодца. Вчера еще и рейд по тылам сделали. Провели комплекс учебно-воспитательных мероприятий ватным недоумкам. https://t.me/johankarlsen
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В "ДНР" паника после срыва террористами отвода войск......что то у меня мозг заскрипел от заголовка)))) То есть ДНР сорвали отвод войск а потом сами же запаниковали? Или под террористами имеют ввиду украину?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Захаров Дмитрий, тише тише. не спугни.... так правда рвется сквозь пропагандистские клише
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