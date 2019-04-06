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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

"Ситуація драматична": українці ризикують опинитися у вогняній пастці

6.4тЧитати матеріал російською

У Києві все частіше горять висотні житлові будинки. Гинуть люди, нищаться речі. Як засвідчує практика, оплачувати пошкоджене майно доводиться самим мешканцям. Забудовники та компанії з обслуговування самоусуваються, перекладаючи всі турботи на людей.

Фахівці кажуть, що у висотках практично не працюють системи пожежної безпеки. І якщо не провести ревізію, і не подбати про них заздалегідь, то трагедій не минути. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Мешканцям доводиться все ремонтувати самим

Нещодавно у столиці на вул. Автозаводській загорілася 16-поверхівка. Пожежа виникла в квартирі на 4-му поверсі. Коли рятувальникам вдалося потрапити до квартири, то там вони виявили двох літніх людей. Біля входу лежала непритомна жінка, її передали медикам, але по дорозі в лікарню вона померла. На кухні знайшли 80-річного чоловіка, він уже був мертвий.

За попередніми даними, пожежа виникла в одній з кімнат рано вранці. У столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили OBOZREVATEL, що причини пожежі можуть бути відомі лише за десять днів.

Пожежа на Автозводській

Пожежа на Автозводській

ДСНС

У листопаді минулого року у столиці горіла висотка ЖК "Парк Стоун" за адресою Героїв Сталінграда 2Д. У результаті вигоріли дві квартири на верхньому поверсі. У ДСНС Києва кажуть, що пожежа виникла у кабельній шахті на одному з поверхів, і вогонь піднявся вгору.

"Ситуація драматична": українці ризикують опинитися у вогняній пастці

Інформатор

Досить довгий час рятувальникам не вдавалося підключити воду і почати гасіння, бо будівля не була знеструмлена. І боротися з вогнем доводилося за допомогою вогнегасників.

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У своїх квартирах на верхніх поверхах, як у пастці, опинилися люди, вийти на сходовий майданчик вони не могли, там все було задимлене.

"Ситуація драматична": українці ризикують опинитися у вогняній пастці
"Ситуація драматична": українці ризикують опинитися у вогняній пастці
"Ситуація драматична": українці ризикують опинитися у вогняній пастці

З моменту пожежі минуло вже п'ять місяців. Мешканцям доводиться за власний рахунок заново прокладати електромережі до своїх квартир, відновлювати ліфт, ремонтувати всі поверхи, щоби прибрати гар і кіптяву. Так само ще треба буде відновити систему протипожежної безпеки.

Багато мешканців досі не можуть заселитися до своїх квартир.

"У нас немає ОСББ, а будинок обслуговує ЖЕК забудовника. Але нам за власний рахунок довелося наймати адвоката, проводити експертизу. Це дуже великі гроші", розповів OBOZREVATEL один з мешканців.

Висотки палають по всьому світу

Висотні будинки горять не тільки у Києві. Так, пару років тому у Дніпрі палала висотка. Загорівся електричний кабель з 1 по 12 поверх. Рятувальникам довелося виводити з квартири жінку з 7-місячною дитиною.

Пожежа у Дніпрі

Пожежа у Дніпрі

Днепр Час

Торік в Одесі також загорілася висотка. Пожежа теж почалася у шахті електрокабелів. Постраждали четверо, з них двоє — діти. Всі вони надихалися димом.

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

Українські новини

Палають багатоповерхові будівлі і в усьому світі. Нещодавно у Бангладеші загорілася висотка, загинуло 75 осіб. Жахлива пожежа сталася і в Лондоні влітку 2017 року. Вона почалася вночі на нижньому поверсі житлового будинку, а вогонь дуже швидко охопив усю будівлю. Загинуло і зникло безвісти понад 60 осіб.

У Лондоні згоріла висотка

У Лондоні згоріла висотка

Hyser

У чому причина і що робити

Начальник ГУ НС Києва Роман Ткачук вважає, що організації, які обслуговують багатоповерхівки, недбало ставляться до пожежної безпеки.

"Це ОСББ, керівні компанії. Вони приділяють мало уваги пожежній безпеці. Це і системи раннього виявлення пожежі, системи пожежогасіння, димовидалення. Ми стикаємося з ситуацією, коли просто не працюють системи, за допомогою яких подають воду на верхні поверхи, рятувальникам самим доводиться прокладати шляхи до 14-15 поверху, щоб гасити вогонь", розповів OBOZREVATEL Роман Ткачук.

Архітектор Георгій Духовичний також вважає, що ситуація з висотками у Києві драматична. Він зазначає, що не тільки на внутрішнє оздоблення використовуються дешеві і шкідливі матеріали, а й так зване утеплення будинків може погано пожартувати з мешканцями.

"Ситуація драматична": українці ризикують опинитися у вогняній пастці

"Зараз людей переконують, що потрібно утеплювати зовнішні стіни будівель. Цим займаються невідомо хто, використовують дешевий шкідливий утеплювач, який при горінні виділяє отруйний газ. Крім того, згідно з нормами через кожні два поверхи між утепленням має бути пояс безпеки, який розриває зону горіння в разі пожежі", пояснив нам Духовичний.

Ще одна важлива проблема — неможливість рятувальникам під'їхати до будинку. "Треба відновити статус кво і заборонити займати шляхи під'їзду пожежних машин. Причому обов'язково евакуйовувати авто порушників. Я особисто бачив, як 2,5 години горів будинок на Солом'янці, хоча перебував у зоні прямого бачення пожежного ДЕПО. Просто пожежні машини не могли до нього під'їхати", стверджує Духовичний.

Наслідки пожежі ЖК "Стоун парк"

Наслідки пожежі ЖК "Стоун парк"

Роман Ткачук запевняє, що у столиці, наприклад, є все для гасіння пожеж у висотних будинках. Адже саме у Києві побудували найвищі будівлі — у 30-34 поверхи.

"Нам не потрібні 60-метрові вежі, у нас достатньо 40-45 метрових, їм легше розкладатися у дворах. Також ми отримали дві 30-метрові драбини. В цьому році виділені гроші на закупівлю нових драбин. Зараз треба вжити профілактичних заходів, відновлювати робочу систему подачі води для гасіння пожежі. Зводити будинки з негорючих матеріалів, створювати у будівлях ізоляцію, щоб вогонь не міг так швидко поширюватися", вважає Ткачук.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
пожежаПожежа ЖК Парк стоунчому горять висотки
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Томос животворящий - это главное .... а всякие там техники безопасности - пусть этим москаляки балуются, хохлам все эти совковые пережитки не нужны.... желаем вам, мрази хохложопые, чтобы у вас было - "гори-гори ясно, чтобы не погасло", как вы желали нам, когда горели наши дома.... чтоб вы там все передохли, твари...
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