Ситника визнали винним у корупції: з'явився документ суду

Сарненський районний суд Рівненської області оприлюднив резолютивну частину постанови, в якій визнається винність директора НАБУ Артема Ситника в корупційному порушенні.

Фото документа опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Згідно з ним, рішення про причетність Ситника до корупційних дій є остаточним.

Артем Ситник "Деловая столица"

"Постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року щодо Ситника Артема Сергійовича про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172-5 КУпАП залишити без змін, а апеляційні скарги Ситника і його захисника без задоволення. Постанова набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає", – йдеться в постанові.

Постанова суду про вину Ситника в корупційному порушенні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в мисливському угідді "Поліське-Сарни" не перший рік.

За період з 2017 по 2019 року Ситник був в угідді мінімум п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому близько 100 тис. гривень.

За рахунок друга директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

В останній відпочинок гості розбили два квадроцикли марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $ 8,5 тисяч.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той кілька років поспіль за рахунок одного з бізнесменів відпочивав на елітному курорті.

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