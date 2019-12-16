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16 грудня • оновлено в 17:06
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Ситника визнали винним у корупції: з'явився документ суду

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Сарненський районний суд Рівненської області оприлюднив резолютивну частину постанови, в якій визнається винність директора НАБУ Артема Ситника в корупційному порушенні.

Фото документа опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Згідно з ним, рішення про причетність Ситника до корупційних дій є остаточним.

Артем Ситник

Артем Ситник

"Деловая столица"

"Постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року щодо Ситника Артема Сергійовича про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172-5 КУпАП залишити без змін, а апеляційні скарги Ситника і його захисника без задоволення. Постанова набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає", – йдеться в постанові.

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Постанова суду про вину Ситника в корупційному порушенні

Постанова суду про вину Ситника в корупційному порушенні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Джулиани: Обама и Порошенко ограбили Украину на $ 100 млрд. Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и её агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности, Джо Байдену и Хиллари Клинтон. «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани. По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США — Украина». «Импичмент (Трампа) — часть прикрытия демократов… Также Национальный комитет Демократической партии США сговорился с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна», — заявил адвокат. Джулиани утверждает, что в связи с этой ситуацией Байден просил президентаВладимира Зеленского не преследовать Порошенко. «Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностями», — пишет Джулиани.
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