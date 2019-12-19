Ситника офіційно внесли до списку корупціонерів: що це значить

Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Підставою для цього стала постанова суду, якою директор НАБУ визнаний винним в порушенні вимог статті 23 закону України "про запобігання корупції" та скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Судове рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 №572/2133/19 вступило в законну силу 13 грудня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в мисливському угідді "Поліське-Сарни" не перший рік.

За період з 2017 по 2019 року Ситник був в угіддя мінімум п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому близько 100 тис. Гривень.

За рахунок одного директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

В останній спочинок гості розбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $ 8,5 тисяч.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларованого відпочинку.

6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той кілька років поспіль за рахунок одного з бізнесменів відпочивав на елітному курорті.

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