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19 грудня • оновлено в 14:41
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Ситника офіційно внесли до списку корупціонерів: що це значить

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Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Підставою для цього стала постанова суду, якою директор НАБУ визнаний винним в порушенні вимог статті 23 закону України "про запобігання корупції" та скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Судове рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 №572/2133/19 вступило в законну силу 13 грудня.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України корупція
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