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''Система не працює!'' В Україні дізналися про грандіозний провал Росії у Криму

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Україна будує свою "стіну" на кордоні з РФ дешевше і швидше, ніж це роблять росіяни в окупованому Криму.

Водночас у соцмережах порівнюють дані за вартістю системи українських інженерних споруд на кордоні з РФ і російської стіни в тимчасово окупованому Криму, не знаючи супутніх даних і не розуміючи технічних особливостей цих проектів, заявив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

Він також підкреслив, що окупанти побудували не 60 км, як стверджує ФСБ, а 50 км стіни, як прописано в технічному завданні.

"Цікаво, що спочатку виконати роботи вони планували за три місяці, але проект розтягнувся на два роки", – додав речник Держприкордонслужби.

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За його даними, у листопаді в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ РФ під час спроби дати хабар за підписання прийомних актів "на відверто несправні елементи створеної суперсистеми" затримали директора АТ НПК "Дедал" Ігоря Сушка (підприємство займалося розробкою і установкою технічних елементів системи).

Будівництво розтягнулося на 2 роки

Будівництво розтягнулося на 2 роки

ps.fsb.ru

"Тобто система несправна і так, як потрібно, не працює", – підкреслив Слободян.

Він зазначив, що Україні потрібно побудувати більше 2250 км загороджень, на що за проектом передбачені 4 млрд 16 млн грн.

"Із них приблизно 3,3 млрд – на всі роботи і ще понад 900 млн – Госгеокадастру на супутні послуги. Тобто вартість 1 км становить майже 1,5 млн грн, або майже $52 тис. Водночас варто розуміти, що українська система передбачає не тільки загороджувальний паркан із системою візуального спостереження, а й інженерні споруди (рів, вал, рокадну дорогу), фортифікаційні споруди та елементи бойового і технічного прикриття", – повідомив речник Держприкордонслужби.

Слободян додав, що український проект на сьогодні профінансований на 1,3 млрд грн, тобто на 30% від запланованого.

"Це більше 400 км. Не 60 км за два роки. А 400 км за три роки. Так, вартість проекту, по суті, не перевищує ринкової і нижча за російську, до того ж з урахуванням обсягів відкритих і прихованих робіт. Крім того, облаштуванням кордону в РФ займається державне підприємство, яке зі зрозумілих причин має імунітет від будь-яких нападок. У той же час в Україні будівництво системи національного значення є зручним елементом політичного піару і безпідставних нападок", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Олег Слободян
Місце
Україна
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Савченко Александр
Савченко Александр
Я с украинцами , насчет цены, полностью согласен ! Плетень завсегда дешевле металла. И с сигнализацией брешут ! Нет там ничего , они от нищеты подключили к забору 1 600 вольт , и всё втихаря !
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Шумерские дупы запылали как мартеновские печи. Хотя стоп.... на Окраине не осталось печей, все растащили бандерлоги.
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1
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы вы просто завидуйте . Не надо так злится.
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3
1
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Игорь Анатольевич, чему завидовать,убогий?
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