Синці та перелом: в Одесі знайшли тіло задушеного чоловіка

В Одесі неподалік від морської геофізичної лабораторії знайшли труп задушеного чоловіка.

Тіло загиблого, віком орієнтовно 35-40 років, виявили на Трасі здоров'я. Про це "УНН" повідомили у правоохоронних органах.

У жертви були численні синці на обличчі та перелом кісток носа. Попередньо причиною смерті стало задушення.

В Одесі знайшли тіло задушеного чоловіка

Особу чоловіка та обставини смерті встановлять у рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Одещині поліція виявила мертвою зниклу 14-річну дівчинку Дашу Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.

Неповнолітнього, якого бачили останнім поруч із дівчиною, розшукали.

Дробот була знайдена роздягнутою. Підозрюваний 15-річний підліток хотів вступити із дівчиною у статеві зносини, але отримав відмову, через що почав бити неповнолітню.

Поліція показала хлопця, підозрюваного у вбивстві 14-річної Дробот.

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