Головна Новини
5 листопада • оновлено в 14:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Синці та перелом: в Одесі знайшли тіло задушеного чоловіка

1.3т Читати матеріал російською

В Одесі неподалік від морської геофізичної лабораторії знайшли труп задушеного чоловіка.

Тіло загиблого, віком орієнтовно 35-40 років, виявили на Трасі здоров'я. Про це "УНН" повідомили у правоохоронних органах.

У жертви були численні синці на обличчі та перелом кісток носа. Попередньо причиною смерті стало задушення.

В Одесі знайшли тіло задушеного чоловіка

В Одесі знайшли тіло задушеного чоловіка

Новини
Відібрали 12 млн: на Одещині відбувся зухвалий напад на бізнесменів

Особу чоловіка та обставини смерті встановлять у рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel