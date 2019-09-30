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30 вересня • оновлено в 19:05
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"Синій кит" у новому обличчі!" На Черкащині дитина підпалила 11-річну сестру через флешмоб

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На Черкащині 11-річна дівчинка отримала серйозні опіки верхньої частини тулуба через те, що її підпалив 10-річний брат.

За попередньою інформацією, діти "грали" у смертоносний флешмоб "Підпали друга", який поширюється в соціальних мережах, повідомив на своїй сторінці в Facebook спікер начальника Управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

"Firechallenge стає все популярнішим серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів", – уточнив він.

У Черкаській області дитина підпалила сестру (ілюстрація)

У Черкаській області дитина підпалила сестру (ілюстрація)

Facebook Konstantin Protsenko

Новини
В Україну повернувся "Синій кит"? На Львівщині дитина вчинила страшне самогубство

Врятувати дівчинку від загибелі вдалося перехожому, який помітив її і загасив одяг, що зайнявся на дитині.

Костянтин Проценко наголосив – до згубних "флешмобів" найбільше схильні саме підлітки, особливо ті, у яких є проблеми з батьками.

"Синій кит" повернувся у новому обличчі", – зазначив він, провівши аналогію з іншою смертельно небезпечною мережевою "грою".

Як писав OBOZREVATEL, у Тернопільській області повісилася 14-річна школярка. Її загибель пов'язали з популярною серед підлітків книгою "50 днів до мого самогубства", яку перед смертю читали ще кілька неповнолітніх.

Також в Україні попередили про небезпечний флешмоб під час якого дітям треба було зникнути на добу, вимкнувши всі засоби зв'язку і нікого не попередивши.

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Україна
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Фейспукнутые укроинцы.
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