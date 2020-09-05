Син "слуги народу" збив дитину в Кривому Розі: з'явилися подробиці

Олексій Тітофф Розслідування 13:02, 5.09.2020 Оновлено: 13:23, 5.09.2020

11-річного Олександра Бугора, якого збив син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика – Марк, доставили в лікарню Дніпра.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, у дитини діагностували важкі травми. Так, хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематому потилиці, закритий перелом лівого плеча без зміщення. Також у дитини забій грудної клітки і тазу.

Відомо, що Volkswagen Passat, який збив дитину, належить Марку Шевчику. Крім того, в місті хлопця знають як "мажора". Його часто бачили за кермом інших елітних авто – Porsch Macan і BMW 7-ї серії. Водночас "Порш" зареєстрований на бабусю Ольгу Шевчик.

Для отримання коментаря OBOZREVATEL додзвонитися до Марка Шевчика не вдалося.

Розбите авто
Машина врізалася в огорожу
Після аварії
Марк Шевчик після ДТП
Facebook / Олексій Таймурзін
Місце аварії
Facebook / Олексій Таймурзін
Volkswagen Passat, на якому збили дитину
Facebook / Олексій Таймурзін
Марк Шевчик
Facebook / Олексій Таймурзін

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 3 вересня син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика – Марк збив на пішохідному переході дитини.

Відзначимо, що раніше Дмитро Шевчик не зміг дати відповідь на питання про те, чи є Росія країною-агресором.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

В Умані у 6 хасидів виявили COVID-19: влада забила на сполох

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Ретроградный Марс на подходе: что нужно успеть 6-8 сентября

Центр Разумкова: Зеленському не довіряє майже половина українців, Верховній Раді – 75%

Листування у "слуги" в телефоні: Єрмак – аферист, обрання главою САП Костіна поставить хрест на безвізі. Фото