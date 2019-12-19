Син кандидата в президенти: з'ясувалися деталі про вбивство дитини депутата Соболєва

Ймовірний підозрюваний в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Юсуп Абуєв повідомив, що не причетний до злочину.

Про це він написав у Facebook під ім'ям "Азраіл Гіхінський", зазначивши, що його підставили.

"Історія демонізації моєї особистості. Все почалося 13 листопада, коли до мене додому завалився спецназ у спробах знайти зброю, наркотики тощо. Мене звинуватили в низці злочинів, не маючи на це підстав і тим паче доказів. За весь минулий місяць моїм адвокатам так і не вдалося знайти жодного пояснення дій поліції", – йдеться в повідомленні.

"Азраіл Гіхінський" зазначив, що його підозрюють в організації через те, що вже більш ніж місяць не перебуває в Україні і є громадянином РФ.

"Я не організовував замах на Соболєва. Вперше я дізнався про його існування з новин. Готовий пройти поліграф", – додав він.

Додамо, що Юсуп Умарович Абуєв – син Умара Абуєва, видачі якого у Києва з 2012 року безуспішно вимагала Росія, пише "Страна".

Юсуп Абуев Facebook Юсуп Абуев

Умар Абуєв був кандидатом в президенти Чечні на виборах 2004 року. На той час він був генеральним директором "Грознефтехімпрому". У 2006 році його заарештували за звинуваченням у розкраданні валютних коштів у особливо великих розмірах. Після він з сім'єю переїхав до Києва, і в 2012 році був затриманий за запитом Росії. Однак тоді Управління верховного комісара ООН вступилося за нього і Абуєва-старшого не видали Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук повідомив, що організатором замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва виявився Юсуп Абуєв.

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