Син чекав в машині, поки батько вбивав: подробиці НП біля дитсадка під Києвом

Трохи більше двух діб знадобилося поліцейським Фастова Київської області, щоб встановити і затримати підозрюваних у страшному вбивстві матері трьох дітей. Нагадаємо, що 13 березня Лілії Гордєєвій завдали 24 ножових поранення біля дитячого садка.

Подробиці НП "Обозреватель" дізнався з власних джерел.

Лілія Гордєєва з донькою Соц мережі

За даними джерела, до вчинення злочину причетні четверо людей - вони вже затримані правоохоронцями. Безпосередньо удари ножем завдавав 42-річний киянин.

Місце події

На місце злочину підозрюваний приїхав на джипі Infiniti разом зі своїм 21-річним сином - студентом одного зі столичних вузів. За даними джерела "Обозревателя", під час вбивства хлопець чекав батька в машині.

Надзвичайна подія сталася в Фастові Гугл. карти

Головна версія правоохоронців - вбивство сталося в результаті бізнес-конфлікту. У Лілії Гордєєвої і 42-річного киянина буцімто були судові тяжби.

У жінки, яка була матір'ю-одиначкою, залишилися троє дітей. Відомо, що молодшому синові три роки, а дочці дев'ять років.

Лілія Гордєєва раніше працювала в банку, була підприємцем.

Увечері правоохоронці на брифінгу підтвердили затримання підозрюваних і заявили, що це замовне вбивство.

Лілія Гордєєва з донькою

Лілія Гордєєва

Раніше повідомлялося, що отримавши 24-ножових поранення Лілія Гордєєва знайшла в собі сили дістатися до лікарні, проте лікарі не змогли врятувати їй життя.

Як повідомляв "Обозреватель", в місті Ірпінь Київської області в одному з будинків поліція виявили вбитими літнє подружжя.

Також повідомлялося, що в урядовому кварталі Києва вбили підприємця.