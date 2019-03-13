Сім'я шукала два дні: під Запоріжжям загадково загинула молода дівчина

У місті Мелітополь (Запорізька область) у середу, 13 березня, знайдено труп 20-річної дівчини, яку двома днями раніше оголосили в розшук після зникнення з дому.

Про це повідомляє міський портал "МВ. Местные вести". Уточнюється, що тіло Бачкової Людмили було виявлено в річці Молочній неподалік від вулиці Пушкіна.

За результатами попереднього огляду, експерти не знайшли слідів насильницької смерті. Труп направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Відомо, що жителька міста 1961 року народження заявила про зникнення своєї доньки 11 березня.

Того дня, приблизно о 14:00, дівчина пішла з місця проживання на вулиці Пушкіна в Мелітополі й додому не повернулася. Повідомлялося, що мобільного телефону при собі у неї не було.

У заяві поліції про розшук також вказувалося, що через хворобу у дівчини була утруднена мова, спілкування з громадянами, недовірливе ставлення до оточуючих. Серед особливих прикмет називалася кульгавість і сутулість.

За фактом смерті дівчини розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

zp.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва виявили виснажений труп чоловіка. Тіло лежало в підвалі підсобної прибудови, біля баків зі сміттям.

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