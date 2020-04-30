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30 квітня • оновлено в 18:22
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/ Розслідування

"Симпатизують" терористам: Лавров сказав, як російська зброя потрапляє на Донбас

1.8т
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На Донбас до терористів "Л/ДНР" російська зброю нібито потрапляє "контрабандою". РФ продовжує заперечувати, що особисто забезпечує окупантів бойовою технікою.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів глав МЗС країн "нормандського формату", передає УНІАН.

Так він відповів на прохання конкретизувати слова глави РФ Володимира Путіна про те, що окупанти отримують зброю і бойову техніку з країн, які їм "симпатизують".

"Щодо танків і артилерії, скрізь і про це ми говоримо давно, всюди, де є конфлікти, з'являється контрабандна зброю", – сказав Лавров.

На уточнююче запитання, які країни, крім Росії, поставляють в регіон озброєння, Лавров відповів: "Хто вам сказав, що Росія поставляє? Російська зброю доступна по всьому світу – і Калашников, і артилерійські системи виробляються в тому числі в Східній Європі, в цілому ряді інших країн. Ця зброя гуляє по всьому світу досить вільно".

Путін і Лавров

Путін і Лавров

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, напередодні міністри закордонних справ Нормандської четвірки (України, Німеччини, Франції та Росії) домовилися визначити нову дату повного припинення вогню на Донбасі.

Крім того, міністри також приділили увагу питанню обміну утримуваними особами.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В этот бред только лишнехромосомные скрепыши поверят.
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Розслідування

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