Сім'ї жертв катастрофи літака МАУ висунули вимогу Ірану

Іран має розповісти всю правду про збиття пасажирського літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" під Тегераном і понести відповідальність, а потім уже пропонувати компенсації.

Такої думки дотримуються родичі загиблих у авіакатастрофі, зокрема представник Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамед Есмаеліон, передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вони (іранська сторона. – Ред.) хочуть створити враження, що родинам нібито потрібні компенсації. Це не так. У нашій Асоціації майже 120 родин жертв, і всі ми єдині й говоримо в один голос: компенсації мають йти після розслідування та встановлення правосуддя", – сказав він.

Канадець втратив дружину й доньку в авіакатастрофі й каже, що зараз взагалі не думає про компенсації. Адже насамперед його хвилює те, що стало причиною трагедії, через яку його рідні більше ніколи не повернуться додому.

"Це головне питання для мене, я більше ні про що не можу думати. І коли вони говорять про компенсацію – це ображає мене, тому що не можна оцінювати людей", – підкреслює Есмаеліон.

Іран назвав причиною збиття літака МАУ "людську помилку"

Речник Асоціації родин жертв катастрофи літака МАУ зауважив, що хотів би, щоб представник його об’єднання теж брав участь у розслідуванні, а також у переговорах, які нині тривають у Києві. Однак, підкреслив Есмаеліон, канадська Рада з безпеки транспорту відмовила організації в цьому.

Схожу думку висловили й рідні загиблих в авіакатастрофі українців. Зокрема, цивільна дружина бортпровідника "МАУ" на рейсі PS752 Ігоря Матькова Христина Александрович каже, що компенсація могла б допомогти батькам чоловіка, які втратили годувальника, проте сама вона хоче знати імена винних.

Рідні жертв катастрофи з літаком МАУ в Ірані вимагають справедливого слідства й покарання винних

"Я не була офіційною дружиною Ігоря, тому на сьогодні на жодну компенсацію не розраховую. Моя думка може не бути показовою, але я втратила близьку мені людину, і передовсім хочу, щоб відбулося слідство… Для мене найважливіше – це справедливий суд і покарання всіх, хто це вчинив. Адже люди виконували свою роботу. А їх – вбили", – зазначила Александрович.

Вдова пілота рейсу Володимира Гапоненка Катерина теж підкреслює, що не вірить у заяви іранської влади про "людську помилку" і хоче, щоб причетні до трагедії були покарані.

"Цивільний літак був збитий військовою ракетою. І це унеможливлює помилку, випадковість і людський фактор. Має бути відповідальність тих, хто це вчинив", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 30 липня почалися переговори з делегацією Ірану щодо компенсації за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном.