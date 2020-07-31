Сім'ї жертв катастрофи літака МАУ висунули вимогу Ірану
Іран має розповісти всю правду про збиття пасажирського літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України" під Тегераном і понести відповідальність, а потім уже пропонувати компенсації.
Такої думки дотримуються родичі загиблих у авіакатастрофі, зокрема представник Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамед Есмаеліон, передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Вони (іранська сторона. – Ред.) хочуть створити враження, що родинам нібито потрібні компенсації. Це не так. У нашій Асоціації майже 120 родин жертв, і всі ми єдині й говоримо в один голос: компенсації мають йти після розслідування та встановлення правосуддя", – сказав він.
Канадець втратив дружину й доньку в авіакатастрофі й каже, що зараз взагалі не думає про компенсації. Адже насамперед його хвилює те, що стало причиною трагедії, через яку його рідні більше ніколи не повернуться додому.
"Це головне питання для мене, я більше ні про що не можу думати. І коли вони говорять про компенсацію – це ображає мене, тому що не можна оцінювати людей", – підкреслює Есмаеліон.
Речник Асоціації родин жертв катастрофи літака МАУ зауважив, що хотів би, щоб представник його об’єднання теж брав участь у розслідуванні, а також у переговорах, які нині тривають у Києві. Однак, підкреслив Есмаеліон, канадська Рада з безпеки транспорту відмовила організації в цьому.
Схожу думку висловили й рідні загиблих в авіакатастрофі українців. Зокрема, цивільна дружина бортпровідника "МАУ" на рейсі PS752 Ігоря Матькова Христина Александрович каже, що компенсація могла б допомогти батькам чоловіка, які втратили годувальника, проте сама вона хоче знати імена винних.
"Я не була офіційною дружиною Ігоря, тому на сьогодні на жодну компенсацію не розраховую. Моя думка може не бути показовою, але я втратила близьку мені людину, і передовсім хочу, щоб відбулося слідство… Для мене найважливіше – це справедливий суд і покарання всіх, хто це вчинив. Адже люди виконували свою роботу. А їх – вбили", – зазначила Александрович.
Вдова пілота рейсу Володимира Гапоненка Катерина теж підкреслює, що не вірить у заяви іранської влади про "людську помилку" і хоче, щоб причетні до трагедії були покарані.
"Цивільний літак був збитий військовою ракетою. І це унеможливлює помилку, випадковість і людський фактор. Має бути відповідальність тих, хто це вчинив", – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 30 липня почалися переговори з делегацією Ірану щодо компенсації за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном.