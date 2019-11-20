Сім кіл пекла: як родичі жертв ДТП борються за справедливість

Люди, які втратили у ДТП рідних і близьких, часто змушені боротися за те, щоб винний у трагедії не уникнув відповідальності.

У цій публікації OBOZREVATEL розповість історії таких людей. Реальність на сьогодні така, що у справедливе правосуддя мало хто вірить.

"Справа могла не дійти до суду"

13-річна Аня Шевчук Facebook Людмили Шевчук

З моменту загибелі в ДТП під Києвом 13-річної Ані Шевчук життя її родини перетворилася на справжній кошмар. У червні 2017 року у селі Тарасівка Київської області дівчинку насмерть збив автомобіль ВАЗ.

Протягом всього часу батьки разом із адвокатом били на сполох, що розслідування смертельної ДТП велося з кричущими порушеннями. Так, маму дівчинки Людмилу Шевчук два місяці не визнавали потерпілою. Свідчення старшої сестри Олени слідчий переписував сім разів.

І подібних "непорозумінь" було чимало.

Батьки школярки на судовому засіданні

Людмила Шевчук вважає, що все робилося для того, аби зробити винною її дитину. "Якби не увага громадськості та ЗМІ, справа не дійшла б до суду, – впевнена вона.

У результаті суддя Києво-Святошинського районного суду засудив 47-річного водія Станіслава Сторожика до восьми років позбавлення волі. Однак боротьба не завершена. Водій подав апеляцію, розгляд якої заплановано на 5 грудня.

"Були зайняті порятунком сина!"

У Полтаві власниця ресторанного бізнесу Наталія Саєнко на позашляховику Mercedes збила на переході 15-річного Артема Левченка. Після двох місяців перебування у лікарні у січні 2018 року Артем помер.

У ДТП загинув 15-річний Артем Левченко

Мама школяра Наталія розповіла OBOZREVATEL, що розслідування спочатку велося неналежним чином. Про це свідчить той факт, що п'ять слідчих в результаті були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а щодо деяких силовиків Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження за статтею "приховування злочину" і "недбалість".

"Ми були зайняті тим, що рятували дитину. Нас не цікавило, хто скоїв ДТП і як проводиться розслідування. Ми сподівалися, що держава нас захистить і справа розслідуватиметься належним чином..." – розповіла на суді Наталія.

Але в підсумку батькам довелося буквально боротися за докази. Це коштувало їм великих зусиль, і щодня триматися все важче.

"Якщо раніше ти був зібраний, то за деякий час вже немає сил ні фізично, ні психоемоційно витримати такий забіг", – розповіла OBOZREVATEL Наталія.

Домоглася повторного розслідування

Про трагедію в родині Катерини і Сергія Дуняків говорила вся Україна. Подружжя втратили двох дочок: Світлану Сапатинську та Ірину Ноздровську. У вересні 2015 року в с. Демидів Київської області водій Дмитро Росошанський на Daewoo збив Світлану, коли вона йшла по узбіччю.

Ірина Ноздровська (ліворуч) із сестрою Світланою Сапатинською Facebook: Ірини Ноздровської

Мама Ноздровської Катерина Дуняк розповіла OBOZREVATEL, що дочка не дала спустити справу загибелі молодшої сестри на гальмах і домоглася, щоб у кінці грудня 2017-го суд залишив під вартою водія і відправив справу до суду першої інстанції.

За кілька днів Ноздровську вбили. У злочині звинувачується батько водія – Юрій Росошанський. Щодо нього тривають суди.

Водночас Росошанський-молодший відбуває термін за скоєння ДТП, в якій загинула Світлана Сапатинська.

Мільйон на відкуп

У травні цього року у селищі Вільшанка Кіровоградської області п'яний водій – працівник ДСНС – насмерть збив 18-річного хлопця і 16-річну дівчину. Обидва померли у лікарні.

У ДТП загинули Микола Сміловенко і Юлія Любенко

Прийомна мама загиблого Миколи, Ольга Яблунь, розповіла OBOZREVATEL, що не повірила в те, що місцеві правоохоронці об'єктивно розслідуватимуть ДТП. За її словами, родина 28-річного підозрюваного Дениса Семенця, який проживає у сусідньому селі, дуже забезпечені люди.

"Вони займаються худобою, є земля. Під час конвоювання батько сказав підозрюваному, що у нього є мільйон, і він його витягне. Про це мені повідомили люди. Також я бачила, що розслідування затягується, що родичі водія постійно сидять у прокуратурі і поліції, а мене і маму загиблої дівчинки не викликають", – розповіла Ольга.

Жінка з великими труднощами домоглася, аби досудовим розслідуванням займалися не місцеві, а обласні правоохоронці. На сьогодні справа передана до суду.

Трагедія на Сумській

ДТП на вул. Сумській у Харкові – одна з найгучніших за останній час. Жертвами стали шестеро людей.

18 жовтня 2017 року позашляховик Lexus під керуванням Олени Зайцевої влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто, яким керував Геннадій Дронов.

Була інформація про те, що Зайцева перебувала під дією наркотичних або інших речовин, проте повторна експертиза цього не підтвердила.

Дронов і Зайцева отримали по 10 років позбавлення волі. Харківський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції у силі. Родичі загиблих тим часом вважають, що винуватці трагедії навряд чи відсидять повний термін.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

ДТП на Сумщині Время

P.S.: Додамо, що сьогодні багато людей намагаються розголошувати хід розслідування ДТП або будь-яке інше правопорушення. Постраждалими рухає невіра в те, що правоохоронна система зуміє їх захистити.

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